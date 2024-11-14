وزارة الاتصالات ٠٠ إطلاق خدمة بطاقة التوفير الالكترونية في عدد من أقسام البريد والتوفير في المحافظات

اعلام البريد والتوفير

تنفيذا” لتوجيهات وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري واستكمالا” لتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات تمتاز بالجودة و ترتقي بسمعة الوزارة والبريد العراقي، وبمتابعة واشراف مباشر من المهندسة زينب عبد الصاحب البناء المدير العام لشركة البريد والتوفير .

تم إطلاق خدمة بطاقة التوفير الالكترونية لمودعي البريد في أقسام محافظات (بابل – كركوك – البصرة – واسط – المثنى- ميسان- نينوى ) بهدف التحول من الدفاتر الورقية الى الالكترونية وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين في إستخدام البطاقة البريدية.

فيما سيتم المباشرة في المرحلة الثانية قريبا” وستشمل كافة اقسام البريد والتوفير في المحافظات الأخرى.