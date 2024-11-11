تجارة الحبوب تتسلم اول كميات الشلب المسوق من الفلاحين للموسم التسويقي 2024-2025.

النجف الاشرف – محمد عبد الكاظم

‏‎افتتح الدكتور حيدر نوري الكرعاوي المدير العام للشركة العامة لتجارة الحبوب الموسم التسويقي في محافظة النجف الاشرف وتم استلام اول الكميات المسوقة من محصول الشلب من الفلاحين والمزارعين

‏‎وقال خلال اللقاء ان هذا الموسم ان شاءالله سيكون مكمل لنجاحات المواسم السابقة من كميات الحنطة المحلية المستلمة التي حققت الاكتفاء الذاتي.

وبين انه تم استلام اول كمية مسوقة في صومعة (الكوفة) التابع لفرع النجف الاشرف.

‏‎ووجه الكرعاوي” الفروع التابعة للشركة في المحافظات الشلبية على الاستعداد لفتح ابوابها لاي كمية شلب محلي وارد من المسوقين والفلاحين، بعد ان تم تهيئة مراكز التسويق في المحافظات الشلبية.

‏‎واضاف ان الادارة العامة هيأت كافة المستلزمات الادارية والفنية للمراكز التسويقية بالتعاون مع الاقسام الساندة ذات العلاقة ، فضلا عن التعاون والتنسيق مع الدوائر الساندة في المحافظات الشلبية.

‏‎لافتا الى انه من المتوقع ان تسجل الكميات المنتجة هذا الموسم معدلات عالية من حيث الكم والنوع وهذا لانقطاع محصول الشلب لعامين.

‏‎ومن الجدير بالذكر ان وزارة الزراعة قد صادقت على خطة التسويق حيث اوعزت لمديرياتها الزراعية تزويد الفلاحين الكتب الخاصة بالخطة لغرض التوجه الى مراكز التسويق للشروع بالتسويق ، بالاضافة الى تعميم اللجنة المركزية للتسويق في شركة تجارة الحبوب رسميا خطة التسويق التي تضمنت الضوابط والتعليمات و المواصفات التسويقية للشلب بنوعية العنبر والياسمي