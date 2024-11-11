مركز البحث والتطوير النفطي ينطلق بمشروع طاقة شمسية لدعم الشبكة الوطنية وتقليل الانبعاثات

منى خضير عباس

في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المستدامة، يعمل مركز البحث والتطوير النفطي على توظيف مصادر الطاقة المتجددة، انسجاماً مع المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتزامن مع توجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط الاستاذ حيان عبد الغني.

ضمن هذه الجهود، أجرى مدير مركز البحث والتطوير النفطي ، المهندس علي جاسم حمود، زيارة ميدانية لموقع تنفيذ مشروع منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 كيلو واط. يهدف هذا المشروع إلى دعم الشبكة الكهربائية الوطنية من خلال تقليل استهلاك الطاقة التقليدية وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية النظيفة والمستدامة. وخلال الزيارة، اطلع السيد مدير المركز على تقدم العمل والمراحل المقبلة، وقدم مجموعة من المقترحات لتحسين عملية التنفيذ وتركيب المنظومة الشمسية.

من جهته، قدم مدير المشروع، السيد نوفل مالك عبدالرضا، شرحاً تفصيلياً حول المشروع، موضحاً آلية العمل ومراحل التنفيذ والجداول الزمنية المتوقعة. وأوضح عبدالرضا أن المشروع سيشمل موقعين أساسيين؛ الأول عند مدخل المركز، حيث سيتم تركيب الألواح الشمسية على هيئة مرآب للسيارات (carport)، مما سيوفر الطاقة الكهربائية ويتيح ظلاً للسيارات. أما الموقع الثاني فسيكون على سطح المبنى الريادي، حيث سيتم توجيه الطاقة المنتجة لدعم وحدة الهيدروجين في إنتاج “الهيدروجين الأخضر”، إضافة إلى تغذية جزء من أحمال المبنى الإداري ومبنى المركز.

في ختام زيارته، حث المهندس علي جاسم حمود الفريق المشرف والشركة المنفذة على ضرورة الإسراع في إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير والمواصفات الفنية، وضمن الجدول الزمني المحدد، لضمان تحقيق الأهداف المأمولة من المشروع .