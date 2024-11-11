محافظة بغداد: إنجاز خدمات البنى التحتية في 6 مناطق بأطراف العاصمة

ببغداد – الصباح الجديد

أكد مدير بلديات أطراف بغداد في المحافظة ياسر القريشي إنجاز خدمات البنى التحتية في 6 مناطق بأطراف العاصمة، لافتا إلى أن العمل مستمر في البلديات الأخرى.

واوضح القريشي أنه “تم إنجاز البنى التحتية لست بلديات، هي اللطيفية واليوسفية والرشيد والمحمودية وجسر ديالى والمدائن من أصل 16 مؤسسة بلدية”.، مشيرا إلى “وجود بلديات ناشئة في منطقتي المشاهدة والعبايجي الزراعيتين، ولم ترتق البلديات فيهما إلى مستوى البلديات الأخرى”.

وأضاف أن “الكثافة السكانية في هذه المناطق تؤخذ بنظر الاعتبار في تقديم خدمات البنى التحتية لها”، مؤكدا في الوقت نفسه، “اكتمال البنى التحتية في 50 بالمئة من المؤسسات البلدية، فيما ستكتمل البنى التحتية في المؤسسات البلدية السبعة الأخرى خلال الشهرين المقبلين”.

ونبه إلى أن ” الأعمال الخدمية في هذه المناطق، تتضمن تعبيد الطرق والأرصفة وشبكات الماء والخدمات الأخرى كافة”، لافتا إلى، “إحالة مشاريع البنى التحتية في مناطق سبع البور وأبي غريب والراشدية وناحية الوحدة من قبل محافظة بغداد، وأن مشروع النصر والسلام يمتد إلى العبايجي والمشاهدة، وستتم إحالة مشاريع البنى التحتية في هذه المناطق ضمن خطة العام المقبل”.

وأكد القريشي أن “بلديات بغداد أنجزت أعمال البنى التحتية في نصف مناطق الأطراف، وتعمل حاليا من أجل إنجاز الخدمات في النصف الآخر من مناطق أطراف بغداد”.