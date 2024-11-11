التخطيط: نسعى إلى شراكات مع المنظمات الدولية لتعزيز قطاع الإسكان والتنمية الحضرية

بغداد – الصباح الجديد

أكدت وزارة التخطيط سعي العراق لتحقيق شراكات مع المنظمات الدولية لتعزيز قطاع الإسكان والتنمية الحضرية.

وقال وكيل وزير التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد : إن “مشاركة وفد العراق في المنتدى الحضري العالمي في مدينة القاهرة لها أهمية كبيرة في عدة مواضيع منها التنمية الحضرية والهياكل الحضرية وبناء المدن والإسكان، حيث لدينا مشاكل متجذرة في قطاع الإسكان وفي مواضيع متعلقة في التنمية الحضرية”.

وأضاف، أن “هذه المنتديات تفتح آفاق الرؤى والتطورات العالمية للاطلاع على المفاصل الأساسية والحلول للتحديات الموجودة في السياسات والبرامج والخطط إلى مسارات أكبر، ونموذج أكثر وصولا لتحقيق الأهداف الأساسية”.

وأوضح حماد، أن “الفكرة هي أن نطلع على ما حصل من تطور عالمي في قطاع السكن والأرض والخدمة والتنمية الحضرية والهياكل الحضرية وفرص العمل مرتبطة بهذه القطاعات المختلفة”، مشيراً إلى، أن “كل هذا يلقي الضوء على تجربتنا الحقيقية التي بدأت تتحسن في أدائها ومن الممكن أن تحسن مستوى البلد”.

وبين، أن “الجزء الأساسي من هذه المشاركة ليس فقط على مستوى الخبرات وإنما نقل الخبرات والتجارب ، ونحن نسعى لتحقيق شراكات مع منظمات التمويل الدولية والإقليمية لتعزيز قطاع الإسكان وقطاع التنمية الحضرية، وتعزيز القدرات وبناء خبرات جديدة وصولاً إلى أفضلية لكوادرنا التي لا ينقصها الخبرة الأساسية ولكن التغير والتوجهات العالمية تفرض علينا أن نكون سباقين لأخذ هذه الخبرات الجديدة وخصوصا التنمية المستدامة والتنمية الخضراء والنمو الأخضر”.

ولفت إلى، أن “معالجة مشكلات التي تظهر في بيئتنا كالعشوائيات أو الاكتظاظ السكاني أو كل هذه القضايا الراهنة تحتاج الى أن ننظر إليها بواسطة الخبرات والشراكات والمضي بإطارات للكثير من الجهات”.