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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • ضمن قطاع الابنية مدير عام شركة الفاو يعلن عن انجاز (8) بنايات خلال هذا العام

ضمن قطاع الابنية مدير عام شركة الفاو يعلن عن انجاز (8) بنايات خلال هذا العام

شؤون عراقية
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جعفر هاشم السراي

اعلن المهندس عماد توفيق ال ميرزا  مدير عام شركة الفاو الهندسية العامة  عن انجاز  الشركة الــ (8) بنايات ضمن قطاع الابنية  منذ بداية هذا العام ولغاية  الان  قسم منها نفذت للصالح دائرة المباني .

واشار الى ان هذه الابنية  موزعة على المحافظات ففي  محافظة بغداد انجزت الشركة  بناية جامعة النهرين وبناية هيئة الاوراق المالية وبناية استعلامات الوزارة وفي محافظة صلاح الدين انجزت بناية المعهد التقني  في الحويجة  وفي محافظة الديوانية انجزت  بناية  عقارات الدولة وفي  محافظة المثنى انجزت بناية المختبر الانشائي وفي ذي قار انجزت بناية عقارات الدولة وفي النجف الاشرف انجزت بناية هيئة الحج والعمرة .

وافاد المدير العام   بان الشركة  ستنجز خلال  الاسابيع المقبلة  عدد اخر من الابنية .

 

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