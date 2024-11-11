أوكرانيا تشن أكبر هجوم بطائرات مسيرة على موسكو حتى الآن

الصباح الجديد ــ وكالات:

أعلنت روسيا، امس الأحد، أن قواتها تمكنت من إسقاط 70 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء 6 مقاطعات روسية، من بينها 25 مسيرة استهدفت موسكو، مما أدى إلى إغلاق اثنين من مطارات العاصمة مؤقتا.

وقال مسؤولون روس إن أوكرانيا أطلقت ما لا يقل عن 25 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة الروسية، امس الأحد، في أكبر هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المدينة حتى الآن، مما دفع السلطات إلى إغلاق اثنين من مطارات العاصمة مؤقتا.

ووفقا لرئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، فقد اعترضت الدفاعات الجوية الروسية 25 طائرة مسيّرة كانت تستهدف موسكو ومنطقتها خلال امس الأحد.

وكتب سوبيانين بداية على تلغرام “الى الآن، تمّ إسقاط 22 طائرة مسيّرة كانت متجهة الى موسكو”، قبل أن يضيف “في المجموع، تمّ إسقاط 25 مسيّرة”.

وهذا من أكبر الهجمات بالمسيرات على العاصمة الروسية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

وفي وقت سابق، قال سوبيانين إن الدفاعات دمرت 12 مسيرة في منطقتي رامينسكيا وكولومنسكيا في إقليم موسكو، فضلا عن مدينة دوموديدوفو الواقعة جنوب غربي العاصمة.

وأضاف سوبيانين عبر تطبيق تلغرام للتراسل “وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام”، وأن “خدمات الطوارئ موجودة في الموقع”.

وآخر مرة استهدفت فيها أوكرانيا منطقة رامينسكيا، التي تقع على بعد 45 كيلومترا جنوب شرقي الكرملين، كانت في سبتمبر في أكبر هجوم أوكراني على العاصمة الروسية عندما دمرت وحدات الدفاع الجوي الروسية 20 طائرة مسيرة.

وقالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا “روسافياتسيا” على تطبيق تلغرام إنه “لضمان سلامة رحلات الطائرات المدنية، جرى فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطاري دوموديدوفو وجوكوفا، اعتبارا من الساعة 0530 بتوقيت غرينتش.

تدمير 23 مسيرة أوكرانية

من ناحية ثانية، وعلى الصعيد ذاته، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية، امس الأحد، 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، معظمها فوق مقاطعة بريانسك.