ترمب يفوز بولاية أريزونا حاسما السبع المتأرجحات

الصباح الجديد ــ وكالات:

فاز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب رسمياً بولاية أريزونا، آخر الولايات المتأرجحة، ليعزز رصيده من أصوات المجمع الانتخابي إلى 312 صوتاً.

وبذلك يكون دونالد ترمب قد فاز بالسبع ولايات المتأرجحة التي كان يتنافس عليها مع الديمقراطية كامالا هاريس، ومنتقماً في الوقت ذاته لخسارته في ولاية أريزونا خلال انتخابات 2020.

ضمن ترمب في أريزونا 11 صوتاً انتخابياً إضافياً، ليفوز بـ312 صوتاً انتخابياً إجمالاً، بينما تجمد رصيد منافسته الديمقراطية كامالا هاريس عند 226 صوتاً فقط.

ينهي فوز ترمب أريزونا معركة الولايات المتأرجحة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، فبالإضافة إليها حصل على أصوات انتخابية في نورث كارولينا وويسكونسن وميتشغان ونيفادا وجورجيا وبنسلفانيا.

في انتخابات عام 2020، فاز الرئيس جو بايدن بولاية أريزونا بأقل من نصف في المئة، وكانت النتائج بمنطقة مقاطعة ماريكوبا الرئيسة ضئيلة أيضاً، حيث تغلب بايدن على ترمب بنسبة اثنين في المئة فقط.

وقبل فوز بايدن بولاية أريزونا في عام 2020 كان الجمهوريون يفوزون بالولاية كل عام منذ عام 1996.

يعتزم بايدن استقبال خليفته دونالد ترمب في البيت الأبيض الأربعاء المقبل، بعد تعهد الرئيس الأميركي بانتقال سلمي ومنظم للسلطة إلى الرئيس الجمهوري المنتخب الذي خسر أمامه الانتخابات الرئاسية قبل أربع سنوات.

وحقق ترمب الذي لم يعترف أبداً بخسارته في انتخابات عام 2020 فوزاً تاريخياً في الخامس من تشرين الثاني الجاري أعاده إلى البيت الأبيض، متوجاً نحو عقد من النشاط السياسي طغت عليه مواقفه اليمينية المتشددة.

أما بايدن فسينضم إلى نادٍ صغير من الرؤساء الأميركيين الذين أعادوا السلطة إلى سلف لهم في البيت الأبيض.