بغداد – الصباح الجديد:

صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة / وزارة الثقافة والسياحة والآثار كتاب ( المائيات في الشعر الأندلسي دراسة موضوعية فنية ) بقلم الكاتبة شيماء هاتو فعل البهادلي. تناولت في الفصل الأول من الكتاب (دور المائيات في تشكيل البنية الموضوعية) ثم جاء المبحث الأول عن( المائيات في المديح ) أما المبحث الثاني تحدث عن ( المائيات في الرثاء ) المبحث الثالث جاء بعنوان ( المائيات في وصف الطبيعة ) و( المائيات في الغزل ) كان من حصة المبحث الرابع. يقع الكتاب في ٢٤٨ صفحة من القطع الكبير.

كما صدر أيضا كتاب ( الرهان على سؤال الثقافة )حوارات مع مثقفين عراقيين ) للكاتب الاستاذ جبار البهادلي وهو مادة جمعت لتوثق مرحلة انتقالية مهمة للثقافة العراقية في لحظة حرجة مع مثقفين ممن هم في الحياة او غابوا عنها.

لقد تناولت الحوارات الراهن الثقافي بعد الهزة الكبيرة التي عصفت بالبلاد والاشكاليات والتحولات التي اصابت جسد المجتمع العراقي بعد عام ٣٠٠٣، وصدمة المثقفين العراقيين الذين لم يتنبؤا بالكارثة إلا بعد فوات الاوان.