التخطيط تعلن ارتفاع معدل التضخم لشهر اب الماضي

بنسبة بلغت (1.1%)، مقارنة بشهر تموز

الصباح الجديد ـ متابعة:

أعلنت وزارة التخطيط، امس الأحد، ارتفاع معدل التضخم لشهر آب الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في بيان صحفي ، إن “الوزارة رصدت ارتفاع معدل التضخم لشهر آب الماضي، بنسبة بلغت (1.1%)، مقارنة بشهر تموز الذي سبقه، فقد شهد ارتفاعاً بنسبة (0.6%)”، مبيناً، أن “معدل التضخم السنوي بالمقارنة مع شهر آب من العام الماضي 2020، شهد ارتفاعاً بنسبة بلغت (8.1%)”.

وأضاف، أن “الجهاز المركزي للإحصاء، ومن خلال قسم الأرقام القياسية، يقوم بإعداد تقرير الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، شهرياً، والتي تشمل المتابعة الميدانية لمتغيرات الأسعار، لأكثر من (333) سلعة وخدمة في جميع المحافظات، تمثل (88%)، من حجم الإنفاق الكلي للأسرة العراقية على السلع والخدمات”.

وبيّن، أن “ارتفاع معدل التضخم في شهر آب الماضي بنسبة (1.1%) جاء متأثراً بارتفاع أسعار عدد من المجاميع السلعية في الأسواق العراقية”، مشيراً إلى أن “قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية سجل ارتفاعاً بنسبة (4.5%)، نتيجة ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة (21.7%)، والفواكه بنسبة (2.3%)، والخبز واللحوم والحبوب بنسبة (0.9%)، والأسماك بنسبة (0.6%)، واللبن والجبن والبيض، بنسبة (0.5%)، ومنتجات الأغذية الأخرى، ارتفعت أسعارها بنسبة (0.1%) “.

وتابع، أن “أسعار قسم المطاعم والفنادق سجلت ارتفاعاً هي الأخرى بنسبة (2.6%)، فيما شهدت أسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً مقداره (0.1%)، متأثرة بارتفاع مجموعة الأثاث والتجهيزات بنسبة (0.1%)”.

قال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن تكلفة التعداد العام للسكان في البلاد، المقرر إجراؤها عام 2022، تقدر بنحو 120 مليار دينار.

وأضاف الهنداوي: “من الناحية المبدئية، فالميزانية التي قدمتها الوزارة لمجلس الوزراء بخصوص تكاليف التعداد العام للسكان، والتي اقرها رئيس الوزراء، تقدر بنحو 120 مليار دينار عراقي”.

وأوضح أن “الوزارة تنتظر اقرار موازنة العام المقبل، والتي تكون متضمنة لهذه التخصيصات”، مشيرا الى أن “كل الأمور المتعلقة بالتعداد العام للسكان، مرتبطة باقرار الموازنة العامة للبلاد لعام 2022”.

يشار إلى أن آخر تعداد سكاني أجري في العراق كان في عام 1997.

أما بشأن تحديد موعد إجراء التعداد العام، أشار الهنداوي إلى أن “الموعد يتحدد بناء على الموازنة وكل شيء متوقف عليها”، مردفاً أنه “من الناحية المبدئية سيكون قبل نهاية عام 2022”.

وبخصوص الاجراءات التي تسبق إجراء عملية التعداد العام للسكان، ذكر الهنداوي أن “التعداد به الكثير من الاجراءات التي تسبق تنفيذه، تتضمن الخطوات الاساسية التي يجب تنفيذها لحين تنفيذ مرحلة العد”، مردفاً أن “التعداد سيكون الكترونياً، وينبغي توفير أجهزة لوحية خاصة، والتي تقدر الحاجة الى 100 الف جهاز”.

ولفت الى أن “من بين الاجراءات التي تسبق عملية التعداد العام للسكان، تدريب العدادين على آلية إجراء التعداد”، منوهاً إلى أن “العملية تحتاج إلى اكثر من 100 الف عدّاد، كما أن هنالك الحاجة الى انشاء مركز لمعالجة البيانات، وتأمين متطلبات العملية، واجراء تجارب تسبق التعداد في عدد من المناطق والمحافظات لمعرفة المعوقات التي قد تواجه العملية، فضلا عن تفاصيل أخرى كثيرة ينبغي اكمالها وتنفيذها قبل اجراء التعداد العام للسكان”.

وزارة التخطيط سبق أن بيّنت أن نسبة النمو السكاني تبلغ 2.6%، ومن المحتمل أن تنخفض النسبة إلى 2% في السنوات القليلة المقبلة.

ووفقاً لآخر إحصاءات وزارة التخطيط، يبلغ عدد سكان العراق 40.150.200 نسمة، منها (20.336.180) نسمة ذكور، و(19.784.000) اناث.

ويبلغ عدد الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 15-24 عاماً (8.100.000) نسمة، وهم يشكلون 20% من المجتمع العراقي.