اربعة من معتقلي الرأي في بادينان يعلنون اضرابا عن الطعام حتى الموت

على خلفية استمرار سجنهم بنحو مجحف

السليمانية ـ عباس اركوازي:

عقب تأجيل محاكمتهم لمرات متتالية، وتعامل قوات الاسايش بنحو غير انساني معهم، اعلن اربعة من معتقلي الرأي في بادينان اضرابا حتى الموت عن الطعام والشراب.

وكان من المقرر امس الثلاثاء، اجراء محاكمة اربعة من معتقلي الرأي في محكمة الجرائم في اربيل، الا انه تم تأجيل المحاكمة الى اجل غير مسمى، واعلن فريق الدفاع عن النشطاء الاربعة (مسعود شنكالي، شيروان امين، كاركر عباس، بندوار ايوب)، ان تعامل عناصر الاسايش معهم سيئ وغير انساني، وان والدة احد المعتقلين توفيت اول امس الاثنين، دون ان تسمح لها ادارة السجن برؤية ابنها، السجين لدى جهاز الاسايش في اربيل.

وقال رئيس فريق الدفاع عن معتقلي الرأي في بادينان بشدار حسن في تصريح للصباح الجديد، ان المسجونين الاربعة أعلنوا خلال الجلسة وبعد قرار المحكمة بتأجيلها الى اشعار اخر، “ليعلم الجميع اننا نعلن اضرابا حتى الموت عن الطعام والشراب”، حتى يتم اعادة النظر في قضايانا، ورفع الحيف والظلم الذي نتعرض له.

واضاف حسن، ان والدة المسجون شيروان طه امين توفيت اول امس، بحسرة عدم رؤية ابنها منذ اشهر، وقال “علمنا بانها كانت تريد قبلها بيوم رؤية ابنها، الا ان ادارة السجن منعتها من رؤية ابنها حتى من وراء الزجاج”.