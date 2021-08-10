أندية الدوري الممتاز تواصل سباقها في الميركاتو

بطل الدوري يدعم صفوفه قبل الاستحقاق الآسيوي

بغداد ـ الصباح الجديد:

جددت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية ، تعاقدها مع اللاعب الدولي همام طارق لموسم إضافي، وقال المنسق الإعلامي للقوة الجوية، علاء محمد، إن طارق يعد أحد أعمدة الفريق الرئيسية، لافتا إلى أن إدارة النادي تسعى للحفاظ على الركائز الأساسية.وأوضح أن الإدارة تعاقدت رسميا، مع لاعب الزوراء ضرغام إسماعيل، كما تسعى لتدعيم الفريق بعناصر جديدة.يشار إلى أن القوة الجوية، سيمثل العراق في دوري أبطال آسيا، بعد فوزه بلقبي الدوري وكأس العراق.

كما تعاقد نادي القوة الجوية مع مصطفى مؤيد، نجم النجف، بعقد يمتد لموسمين مع الأزرق الجوي.وقال علاء محمد، المنسق الإعلامي للقوة الجوية، في تصريحات خاصة لـ»كووورة: «الإدارة نجحت في ضم لاعب جديد ينضم لصفقات النادي في ميركاتو بعد أن تعاقدت الإدارة رسميا مع مصطفى مؤيد قادما من صفوف النجف بعقد يمتد لمدة موسمين».وأضاف: «القوة الجوية ماضي في إبرام تعاقداته بشكل جيد وفق الخطة التي تبنتها الإدارة بالتوافق مع المدرب أيوب أوديشو، حيث قدم المدرب قائمة من الأسماء نجحت الإدارة بإبرام عدد منها».وواصل المنسق الإعلامي للقوة الجوية: «هناك مفاوضات مع صفقة مميزة نأمل أن تنتهي خلال اليومين المقبلين، حيث يتطلع الجهاز الفني لإكمال التعاقدات المباشرة في مرحلة الإعداد للموسم المقبل».

من جانب اخر، ظفر الشرطة بخدمات موهبة النفط، بسام شاكر، بعدما وقع أول أمس عقد ارتباطه بالنادي.ويعد بسام شاكر من المواهب التي خطفت الأضواء في الموسمين الماضيين، وبالتالي سعت إدارة الشرطة لاستقطابه.وعلمنا أن الشرطة يفاوض لاعبين مميزين آخرين، سيتم الإعلان عنهم في حال الانضمام بشكل رسمي للفريق.يشار إلى أن الشرطة احتل المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري العراقي المنتهي.

من جانبها، جددت إدارة نادي الزوراء، تعاقدها مع اللاعب الدولي السابق مهدي كامل، ليواصل مسيرته مع النوارس البيضاء للموسم المقبل.وقال عبد الرحمن رشيد، عضو الهيئة الإدارية للزوراء، «تم مساء اليوم تجديد تعاقد مهدي كامل ليواصل مسيرته مع الفريق في الموسم المقبل».

وأردف: «سعت الإدارة للحفاظ على أغل لاعبي الفريق دون التفريط ببعض الركائز المهمة، كما أن الإدارة جددت أيضا عقد اللاعب محمد صالح ليواصل مشواره مع الزوراء».وشدد: «هناك مفاوضات مع بعض لاعبي الفريق لتجديد التعاقد معهم، في المقابل هناك صفقات جديدة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها بشكل رسمي».يشار إلى أن الزوراء خسر لاعبين دوليين غادرا صفوف الفريق هما مهند عبد الرحيم الذي تعاقد مع نفط الوسط، وضرغام إسماعيل مع القوة الجوية، بالإضافة إلى انتقال مصطفى محمد إلى الجوية أيضا.

و تعاقد فريق نفط الوسط بشكل رسمي مع السوري خالد كردغلي، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، لينضم لقائمة الفريق التي ستبدأ تحضيراتها للموسم المقبل نهاية الأسبوع الحالي.وقال نبيل عباس مدير فريق نفط الوسط، «الإدارة انتهت بشكل رسمي من التعاقد مع السوري خالد كردغلي قادما من تشرين السوري في عقد لمدة موسما قابل للتجديد».وزاد: «كردغلي يعد ثالث المحترفين بعد تجديد العقد مع العاجي فلورنت ديدر والمغربي عمر المنصوري، وهناك تحركات لإنهاء صفقة أخرى سيتم الإعلان عنها حال الانتهاء من الصفقة».يشار إلى أن نفط الوسط جدد تمسكه بالمدرب عبد الغني شهد، لقيادة الفريق في الموسم المقبل (2021-2022).

إلى ذلك، ظفر نادي النجف الرياضي، بهاجم جديد قادما من فريق الكهرباء لتمثيل غزلان البادية في الموسم المقبل.وذكرت الهيئة الإدارية لنادي النجف، انها «أتمت أولى الصفقات بالتعاقد مع المهاجم علاء محيسن قادما من نادي الكهرباء لمدة موسم واحد».

من جانبه، اكد مدرب نادي الطلبة الجديد قحطان جثير، أنه سيتعاقد مع لاعبين محترفين لضمهم لصفوف الفريق الكروي، واعداً جمهور الطلبة بأن الفريق سيظهر بشكل مغاير في الموسم المقبل.وقال جثير ان «اغلب لاعبي فريق الطلبة انتقلوا الى فرق اخرى وقد بدأنا بالتعاقد مع لاعبين جدد منذ اربعة ايام وتم صرف 30% من مستحقاتهم من قبل الادارة وسيتم تسلم العقود على ثلاث دفعات».واشار الى ان «ادارة النادي حددت ميزانية مالية غير ملبية للطموح لكن سنعمل قدر المستطاع لتأسيس فريق قادر على التنافس في الموسم الكروي المقبل».ولفت جثير الى ان «الهيئة الادارية خولتني بالتعاقد مع لاعبين محترفين جدد ليكونوا اضافة جيدة للفريق وسيتم ذلك في غضون الايام المقبلة».وختم بالقول «نأمل ان نوفق في ادارة الانيق الموسم المقبل وان نحقق شيئاً يسعد جمهور الطلبة الذي واجه صعوبة في الموسم الماضي بعد ان كان الفريق مهدداً بالهبوط الى دوري الدرجة الاولى بنسبة كبيرة».

و انتقل لاعب الطلبة الشاب حسيني عبد الرزاق بشكل رسمي إلى صفوف النفط، بعقد يمتد لموسمين.وقال المنسق الإعلامي للنفط جمعة الثامر، «تمت صفقة التعاقد مع لاعب الطلبة الشاب حسيني عبد الرزاق، لينضم رسميا لقائمة النفط للموسمين المقبلين».وأوضح أن التعاقد مع اللاعب الشاب جاء ضمن خطة النادي لتعويض اللاعبين الذين يرغبون في المغادرة، وكذلك للحفاظ على الصبغة الشبابية التي ميزت كرة النفط خلال المواسم السابقة.يشار إلى أن حسيني عبد الرزاق هو ثالث لاعب ينتقل من الطلبة إلى النفط، بعد محمد كريم وعلي قاسم.