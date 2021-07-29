اليوم الذكرى 14 لأول لقب آسيوي يحققه أسود الرافدين

تاريخ كروي مشرق لن ينسى

سامراء/ محمد صادق السامرائي:

شارك منتخبنا الوطني لكرة القدم في كأس الامم الاسيوية النسخة الرابعة عشرة للمدة من 7/تموز الى 29 تموز 2007م التي اقيمت مبارياتها في اربع دول هي إندونيسيا وماليزيا وتايلند وفيتنام وانضم ابناء الرافدين الى المجموعة الاولى الى جانب منتخبات استراليا وسلطنة عمان وتايلند .

اسود الرافدين دخلوا البطولة غير مرشحين وخرجوا متوجين على حساب ابناء المملكة العربية السعودية بعد ان اسقطا جبابرة الشرق الواحد تلو الاخر وبهذه المناسبة التي يتذكرها الشعب العراقي بهذا الفوز الذي وحد ابناء الوطن الواحد نستذكر هذا اليوم الانجاز الاسيوي الاول في احضان اسود الرافدين واستعرض الى القراء الاعزاء مباريات منتخبنا الوطني في تلك البطولة .

2007/7/7م العراق /تايلند 1 / 1 سجل للعراق يونس محمود في الدقيقة 32 .. المدينة بانكوك الجمهور 30000 متفرج الحكم الكوري الجنوبي كون يونغ شول افضل لاعب العراقي يونس محمود . وفي يوم 2007/713م العراق / استراليا 3 / 1 سجل للعراق نشأت اكرم في الدقيقة 22 وهوار ملا محمد في الدقيقة 60 وكرار جاسم في الدقيقة 86 .المدينة بانكوك الجمهور 6000 متفرج الحكم البحريني جاسم كريم .افضل لاعب العراقي نشأت اكرم .. وفي 2007/7/16 م العراق / سلطنة عمان صفر/ صفر المدينة بانكوك الجمهور 500 متفرج الحكم الشيلي ايدي مايليت افضل لاعب العراقي علي حسين رحيمة .

الدور ربع النهائي: 2007/7/21م العراق/ فيتنام 2 / صفر سجلهما العراقي يونس محمود في الدقائق 2 و65 المدينة بانكوك الجمهور 9720 متفرجاً الحكم الياباني نيشيمورا افضل لاعب العراقي يونس محمود .

الدور نصف النهائي: 2007/7/25م العراق / كوريا الجنوبية صفر / صفر وبركلات الترجيح 4 / 3 فاز منتخبنا الوطني .المدينة كوالالمبور الجمهور 12500 متفرج الحكم الكويتي سعد كميل افضل لاعب الحارس العراقي نور صبري .

النهائي عراقي: 2007/7/29م العراق / السعودية 1 / صفر سجل هدف الفوز العراقي يونس محمود في الدقيقة 73 المدينة جاكرتا الجمهور 60000 متفرج الحكم الاسترالي مارك شيلد .فاز لاعب منتخبنا الوطني يونس محمود بجائزة افضل لاعب في البطولة ونال زميله باسم عباس جائزة افضل مدافع وتوج الحارس المبدع نور صبري بجائزة افضل حارس في البطولة .

سجل اللاعب يونس محمود اسرع هدف في البطولة وكان في مرمى المنتخب فيتنام في الدقيقة الثانية من المباراة .كما سجل نفس اللاعب يونس محمود هدف العراق الاول في البطولة واخرها .