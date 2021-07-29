الأردن ومصر يتقدمان العرب في سباقات الأولمبياد

في اليوم الرابع لطوكيو 2020

طوكيو ـ وكالات:

شهد اليوم الرابع من منافسات اليوم الرابع لأولمبياد طوكيو 2020 غياب عربي عن حصد الميداليات، وفي المقابل شهد هذا اليوم تألق اللاعبين الأردنيين والمصريين في التصفيات التأهيلية نحو المنافسة على الميداليات.

وتأهل نجم الملاكمة الأردني حسين عشيش إلى ربع نهائي الوزن الثقيل، كما حال المصري عمر عصر في كرة الطاولة.. ويستعرض التقرير التالي ضمن السلسلة اليومية «حصاد العرب» كل أرقام رابع أيام الأولمبياد:

خسرت السورية بفريق اللاجئين منى داهوك في دور الـ32 بمنافسات الجودو لوزن 63 كجم أمام الكوبية ميلين كارفخال بنتيجة 10-0.. كما تعرض حسني ثوباني من جزر القمر للخسارة أمام السويدي روبن باسيك بنتيجة 10-0 في دور الـ64 بمنافسات الجودو لوزن 81 كجم، بينما فاز المصري محمد عبد العال على المجري اتيلا اونجفاري 10s2-0s3 في الدور نفسه.

وفي دور الـ32، خسر الفلسطيني وسام أبو رميلة أمام الألماني دومينيك ريسيل بنتيجة 10-0، وهو حال اللبناني ناصيف الياس أمام الكوري الجنوبي لي سونغو بنتيجة 10s1-0s2، وكذلك المصري محمد عبد العال الذي خسر أمام الإيطالي كريستيان بارالاتي 11-0.

خسر الأردني عمرالور والقطري عبد العزيز آل عبيدلي ضمن منافسات أشواط التصفيات في سباق 200 متر صدر رجال، حيث حل الأردني بالمركز الرابع بمجموعته بوقت 2:12.61، في حين حل القطري أخيرا بمجموعته بوقت 2:23.22.. وفي سباق 800 متر سباحة حرة، ودع السباحان المصري مروان القماش والتونسي أحمد حفناوي المنافسات من أشواط التصفيات.

كما ودع السباحون العرب منافسات السباحة 100 متر صدر رجال من الدور الأول، وهم «الأردني عمرو الور، والسوداني أبو بكر عباس والعماني عيسى آل عداوي واليمني مختار اليماني والإماراتي يوسف المطروشي والمغربي سامي بو طويل والمصري علي خلف الله والجزائري أسامة سحنون».

احتلت اليمنية نوران أحمد علي المركز الخامس (قبل الأخير) باشواط التصفيات في سباق 100 متر، بوقت 1:27.27.79 حيث خرجت سريعا من المنافسات.حل الفريق المصري ممثلا في أسامة السعيد والزهراء شعبان بالمرتبة 28 في منافسات 10 متر بندقية هواء مختلط، في حين جاء الفريق التونسي في المرتبة 19 وخرجا من المنافسة.

وفي منافسات الرماية 10 متر مسدس هواء مختلط، حل الفريق المصري ممثلا في سامي عبد الرزاق ورضوى بالمرتبة 18، في حين جاء الفريق التونسي بالمرتبة 19، ممثلا في علاء العماني والفة الشارني.

خسرت المصرية ضحى هاني منافسات مرحلة المجموعات لفردي السيدات أمام التركية نيسليهان يغيت بنتيجة 2-0.وحلت المصرية بسملة السلاموني في المرتبة 35 حيث خسرت منافسات نهائيات ترايثلون بوقت 43:57.خسر المصري يوسف طلبة في دور الـ64، بالقوس والسهم بنتيجة 6-4، أمام الكازاخستاني دينيس جانكين.. كما خسرت التونسية رحاب الوليد بنتيجة 6-2 أمام المكسيكية عايدة رومان.

في دور الـ16 بالوزن الثقيف، خسر الجزائري عبد الحفيظ بن شبلة أمام مسلم غادزيماغوميذوف بنتيجة 5-0. كما تلقى المغربي يونس بعلة الهزيمة بالنتيجة نفسها أمام النيوزيلندي ديفيد نيكا.. وفاز الأردني حسين عشيش على الإكوادوري جوليو كاستيلو بنتيجة 4-0، وتأهل لمواجهة البرازيلي ابنر تيكسيرا يوم غد الجمعة.

وخسر الملاكم الأردني زياد عشيش في دور الـ16 أمام ميرفن كلير من موريشوس بنتيجة 3-2، وكذلك خسرت المغربية أميمة بلحبيب أمام الأوكرانية أنا ليسينكو بنتيجة 5-0.. و ضمن منافسات المجموعة الثانية برفع الاثقال بوزن 64 كجم، خسرت شيما رحموني بحلولها في المركز الأخير، حيث حققت 91 نقطة بالخطف، وبدون نقاط بالنتر.

وتأهل عمر عصر ضمن منافسات الجولة الثالثة لكرة الطاولة لفئة فردي رجال، بفوزه على حساب السويدي ماتياس كارلسون بنتيجة 4-3، حيث خاض منافسات دور الـ16 بمواجهة لاعب تايوان يوان تشيه وفاز بمباراة مثيرة بنتيجة 4-3.. وسيواجه عصر اللاعب الصيني ما لونج ضمن منافسات ربع النهائي. . وخسرت المصرية دينا مشرف بنتيجة 4-3 ضمن منافسات الجولة الثالثة والمؤهلة إلى دور الـ16، وذلك أمام الهولندية بريت ايرلاند.