إعلانات رمضان 2021.. تجذب كبار النجوم .. وتنافس الأعمال الدرامية

الصباح الجديد – متابعة:

الاعلانات فن بذاته، وقد لا يختلف اثنان على هذا الوصف خاصة وان العديد منها يكون بشكل دراما قصيرة، وهناك استعراضات واغان احيانا تكون مؤلفة وملحنة للاعلان وليست مجرد محاكاة للحن او اغنية جاهزة.

في رمضان هذا العام اتخذت الاعلانات اشكالا جديدة من حيث مدتها واستعانتها بكبار النجوم وقد تكون شيريهان على رأسهم بعد غياب 19 عام وعودتها الى الشاشة وجمهورها الذي كان متلهفا لمشاهدتها واسعد بجمالها وخفتها المعهودة اضافة الى نانسي عجرم وامير كرارة واليسا وميريام فارس ومصطفى فهمي وحسين فهمي ودينا الشربيني وروبي وغيرهم العديد لتجتذب المشاهدين اكثر.

عودة شريهان جاءت من خلال إعلان دعائي حمل شعار «قوتنا إن مفيش حاجة تقدر توقفنا»، حيث تناول الإعلان مسيرة شريهان الفنية والشخصية، مروراً بالحادث الأليم الذي تعرضت له عام 1989، بشكل تراجيدي تعبيري، تأثر به قطاع كبير من المشاهدين، ما جعل اسم شريهان يتصدر ترند موقع «تويتر» لعدة أيام.

وجاء إعلان مجموعة ZED EGYPT للعقارات مميزاً، حيث استطاع جمع 14 نجماً من مشاهير الفن وكرة القدم في مصر خلال الإعلان، وهم: يسرا ونيللي كريم وكريم عبد العزيز وشيرين رضا ودينا الشربيني وتارا عماد وسلمى أبو ضيف وهدى المفتي وأحمد حسام «ميدو» وحازم إمام ومحمد زيدان وسيف زاهر وكارين فهمي وزينب عزام.

وقدم الفنان حسين الجسمي، إعلان مدينة «ماونتن فيو»، ضمن حملة المدينة الإعلانية الجديدة لرمضان 2021. الأغنية تحمل عنوان «سر السعادة»، كلمات نصر الدين ناجي، ألحان أحمد فرحات، توزيع ومكساج وماستر توما.

كذلك شارك الجسمي في أحد الإعلانات الدعائية لصالح شركة «أورانج» لخدمات الهواتف المحمولة، من خلال أغنية تحمل عنوان «رمضان في مصر حاجة تانية»، وترصد مظاهر احتفال المصريين بأجواء رمضان المتنوعة والمميزة.

وشارك تامر حسني في إعلانين مختلفين خلال رمضان 2021، أحدهما غنى فيه لصالح مؤسسة مجدى يعقوب للقلب، والآخر أطل فيه كممثل للترويج لهاتف ريدمي نوت 10.

وطرحت شركة «يونيون إير» للأجهزة الكهربائية والمنزلية، حملتها الدعائية الجديدة لرمضان 2021، عبر إعلان دعائي في إطار رومانسي، بمشاركة ستة فنانين، وصوت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تحت عنوان «يونيون إير.. 25 سنة مشوار مكمل».

وشارك في الإعلان الفنانين ملك قورة وأحمد داش، اللذان تجمعهما قصة حب خلال أحداث الإعلان، كذلك شارك به كل من آسر ياسين وأمينة خليل، اللذان تجمعهما قصة حب تنتهي بالزواج خلال الأحداث، إلى جانب الفنانيْن مصطفى فهمي وإسعاد يونس.

طرحت شركة “كوكاكولا”، إعلانها الجديد بمناسبة حلول شهر رمضان. وقام الفنان أمير عيد بالغناء في الإعلان الذي يحمل شعار «ابدأ بكوكاكولا وخلي الغريب قريب». وتتلخص فكرة الإعلان بدعوة الجميع للتقارب من بعضهم البعض، وظهر في الإعلان شيكابالا لاعب نادي الزمالك بصحبة محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي.

وتكرر ظهور النجم عمرو دياب في الإعلانات التجارية كعادته في السنوات الأخيرة، من خلال إعلان لشركة «بالم هيلز» العقارية، حيث أدى خلال الإعلان أغنية جديدة بعنوان «الدنيا حلوة»، كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.

وجاء إعلان البنك للموسم الرمضانى الحالى 2021، بعنوان «أنا الممكن ومش ممكن.. الصعب منى يتمكن»، بصوت نخبة من كبار الفنانين وهم مدحت صالح ومحمود العسيلى ودياب.

ويعتمد إعلان بنك مصر لعام 2021 على فكرة التحفيز والتدعيم وبث روح التفاؤل والعزيمة والإيمان بقدرات المصريين على تجاوز التحديات وإطلاق القدرات الكامنة للعمل والنمو ودعم اقتصاد مصر، خاصة فى استنفار الهمم بعد عام 2020 والذى شهد تحدى فيروس «كورونا» والذى أثر على الاقتصاد العالمى.

نانسي عجرم خطفت الأنظار بعد ظهورها بإطلالة مميزة بصحبة أمير كرارة، في إعلان دعائى لصالح شركة «إتصالات»، وظهرت نانسي فى الإعلان بأكثر من إطلالة ولفتت انتباه الجماهير ومحبيها.

شاركت دينا الشربيني في إعلان دعائي لصالح شركة لبيع الأجهزة الكهربائية، بالاشتراك مع الفنانة روبي، حيث ظهر الثنائي بشكل استعراضي حصد إعجاب عدد كبير من المتابعين.

واستعانت شركة We للاتصالات بعائلة الفنانة سمير غانم، فظهر هو، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وابنتهم الفنانة إيمي، التي أصبحت جملتها في الإعلان «أنا محتاجة دوبليرة»، كوميكس يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.