ملائكة السماء مستلقون على الأرض

شيو تشي

هؤلاء المستلقون على الأرض

فقر ومعاناة وضعف

يتجلى بهم

رأيت أجسادهم مغطاة برمل وغبار

رمل الحياة ورمل القدر

تغطيهم وتبتلعهم

وأنتٍ أيتها الملاك

زوجة أيّ رجل؟

والابنة الغالية لأيّ أب؟

وأم أي طفل؟

كيف تستلقين على الأرض؟

أين المقاعد؟ الأرض باردة جدًا

أنت في حاجة لتدفئي جسدك

هل بشرتك الملساء الأشبه بقطعة يشم مرمرية

تشعر بلسعات البرد القاسية؟

لا فراش

لا وسادة

لا ماء ساخن

لا استحمام

الورود تزهر في الليل البارد!

ممنوعة أنتِ من خلع معطفك الواقي

وقبعتك وحذائك

تدثري بزيك الكامل

حافظي على وضع المحارب

ففي أي وقت يمكن أن تزحفي وتواجهي العدو

وتلاقي المخاطر.

ليل أم نهار الآن؟

ظهيرة أم صباح باكر؟

أنتٍ أيتها المحاربة تعملين ليل نهار

تخور قوتك، فتستريحين

تستريحين لبضع دقائق

ما زالت وحدة الرعاية المركزة تخنق الأنفاس في أحلامك؟

وتخنق الواحد تلو الآخر

وأنت تقاتلين في يأس

. بينما الأرواح تزهق

أيتها الملاك

ابنة الإله

الطهارة والنزاهة والنقاء

هي عقيدتك

الحب والحكمة

هما ديانتك

.“الجميع محاط بالملائكة”

أنا على يقين من أنكن أيتها الملائكة لا تعرفن

الخوف

ورغم آلاف المصابين

ورغم تفشي الوباء في ووهان

أنتن الشجاعة التي لا تخاف.

تعريف الشاعرة

شيو تشي ولدت في يونان وحصلت على درجة الدكتوراه في الأدب. من أشهر أعمالها الشعرية “الشعر الصخري” و”الحب يجلس على الجانب الآخر”. حصلت على العديد من الجوائز الأدبية مثل جائزة مجلة أكتوبر في الشعر، وجائزة هوشي للشعراء الشباب، وجوائز أدبية أخرى.