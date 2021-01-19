درجال يؤكد على ضرورة إنجاح كرنفال البصرة الكروي

يكثف الحوارات لاستقبال الوفد الخليجي واللقاء الودي

إعلام الشباب والرياضة

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال رئيس وأعضاء الهيأة التطبيعية للإتحاد العراقي المركزي لكرة القدم.. وأكد الوزير درجال ان الوزارة تعمل بروح الفريق الواحد مع الهيأة التطبيعية في مهمة وطنية واستحقاق جماهيري رياضي لفوز العراق والبصرة تحديداً بتضييف بطولة خليجي 25 .

واضاف ان ملف العراق الذي بدأ بقوة منذ تقديمنا طلب الاستضافة ينال دعم الحكومة المركزية والجماهير العراقية والإعلام الرياضي، لذلك نجد أن رهان النجاح سيكون حاضراً في كل خطوة وأولها توحيد الجهود في التجربة الاولى التي ستبدأ الأسبوع المقبل بوصول وفد الإتحاد الخليجي ومن ثم اللقاء الأخوي الذي سيجمع الشقيقين المنتخب العراقي والمنتخب الكويتي ، لافتاً أن ملاكات وزارة الشباب أكملت جميع تحضيراتها بشأن إستقبال الأشقاء بالتعاون مع محافظة البصرة وتهيئة الظروف المناسبة لإستكمال الزيارة واللقاء على أتم وجه.

من جانب اخر، التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أول أمس ، نقيب الصحفيين العراقيين و رئيس إتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، ونائبه رئيس الإتحاد العراقي للصحافة الرياضية خالد جاسم، ورئيس رابطة الإعلام المرئي المؤقتة الدكتور ناظم الربيعي، فضلاً عن عدد من أعضاء مجلس إدارة نقابة الصحفيين وحضور مدير مكتب وزير الشباب والرياضة.

وجرى خلال اللقاء تناول مواضيع عدة، أبرزها بحث واقع الإعلام الرياضي بوسائله المتعددة، والحث على التعاون البّناء ما بين مختلف المؤسسات الرياضية والإعلامية، ودور الإعلام وأهميته في دعم قطاعي الشباب والرياضة كونه مراة عاكسة لهموم وشجون الجماهير، وتناول القضايا بكل مهنية وحرفية وموضوعية والتزام من أجل الإسهام في تطويرها ونشر الثقافة الرياضية والوعي الرياضي في المجتمع.

وأكد الوزير درجال على أهمية الحدث الرياضي الذي ستشهده محافظة البصرة الأسبوع المقبل وأهمية شراكة الإعلام في هذا الجانب الوطني عبر تكثيف التغطيات الإعلامية لزيارة الوفد الخليجي الخاص بإستضافة بطولة كأس الخليج الـ (25 )نهاية العام الحالي في البصرة، فضلاً عن مباراة المنتخبين الشقيقين العراقي والكويتي بكرة القدم لإظهار الوجه الحضاري للبلد وإيصال رسالة إلى العالم أجمع مفادها أن العراق اليوم يستحق تضييف أكبر البطولات الرياضية، معرباً عن ثقته بالإعلام العراقي الذي سيكون بمستوى المسؤولية كون المباراة ستكون بوابة حقيقية للظفر بتضييف خليجي 25.

وشدد درجال على سعي الوزارة لتقديم جميع أسباب الدعم للإعلام الرياضي من أجل إنجاح التجربة البصرية .

من جهته ثمن نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وبقية الأعضاء حرص وزارة الشباب والرياضة ووزيرها على التغييـر نحو الأفضل بما يخدم قطاعي الشباب والرياضة مشدداً على دور الإعلام المهني الرصين في تفعيل ودعم قضايانـا الوطنية.