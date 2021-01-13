الوطني يتعادل سلبا امام الإمارات .. ويستعد لتضييف الكويت

احمد إبراهيم يدخل نادي المئة

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجه اتحاد الكرة المركزي، بوصلة التحضيرات نحو ملعب المدينة الرياضية في البصرة من اجل التهيؤ لتضييف المنتخب الكويتي ضمن لقاء ودي بين العراق والكويت يوم 27 كانون الثاني الجاري ضمن مراحل الاعداد لمنتخبنا الوطني قبل استئناف المشاركة في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال كأس العالم في قطر 2022 وكأس أمم آسيا في الصين 2023.

وكان منتخبنا الوطني تعادل سلبا امام مضيفه الإماراتي في المباراة التي اقيمت على ستاد زعبيل بنادي الوصل، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023والتي ستستأنف في آذار المقبل.

ادار اللقاء طاقم تحكيم من سلطنة عمان، وضم طاقم التحكيم الدولي كلا من، أحمد الكاف، حكما للساحة، وأبو بكر سالم العمري، كحكم مساعد أول، وراشد حمد الغيثي، كحكم مساعد ثان، ويعاونهم الحكم الرابع الإماراتي، سلطان محمد صالح.

اللقاء شهد تكريم نجم أسود الرافدين، أحمد إبراهيم، بعد أن وصل إلى مباراته رقم 100 بقميص المنتخب العراقي. واحتفى لاعبي المنتخب الوطني بزميلهم المدافع الدولي وحملوا قمصان المنتخب الوطني مكتوب عليها الرقم «100».

وجاء الأداء متوسط المستوى من الفريقين في الشوط الأول، دون خطورة تذكر حتى الدقيقة 24، حيث ضاعت 4 فرص للتسجيل في هجمة خطيرة واحدة للمنتخب العراقي، وانتهت بتسديدة اللاعب سجاد جاسم، والتي ارتدت من القائم الأيمن.

وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، خرج اللاعب علاء مهاوي مصابًا، ليحل محله مصطفى محمد جبر في الدقيقة 44.واستمر أداء الفريقين بنفس المستوى في الشوط الثاني، مع تنظيم بعض الهجمات الخطيرة التي لم تترجم إلى أهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، ليكون التعادل الرابع بين المنتخبين في تاريخ المواجهات بينهما.

وأجرى كاتانيتش مدرب العراق، 4 تبديلات في الشوط الثاني، بإشراك حسين علي وضرغام إسماعيل وهمام طارق وشيركو كريم.

من جانبه، يخضع علي عدنان، لاعب منتخب العراق، لفحوصات طبية، ابتداء من أمس، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الكتف، خلال ودية أسود الرافدين أمام الإمارات.

وتعرض علي عدنان، للإصابة بعد عرقلته من قبل لاعبي المنتخب الإماراتي، بالقرب من منطقة الجزاء في الدقيقة 51.وغادر الملعب متأثراً بالإصابة، وحل بدلًا منه ضرغام إسماعيل. وينتظر عدنان، الفحوصات الطبية لمعرفة حجم الإصابـة التـي لحقـت به.

يعود وفد المنتخب الوطني بكرة القدم، اليوم الخميس الى ارض الوطن بعد انتهاء معسكره التدريبي في دبي.وبدأ المنتخب الوطني معسكره قبل 6 أيام وواجه المنتخب الاماراتي يوم امس وتعادل معه سلبياً من دون اهداف.

وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني هشام محمد في حديث إن «وفد المنتخب الوطني بكرة القدم، انهى معسكره التدريبي في الامارات وسيعود اليوم الى بغداد».واوضح ان «الوفد سيتخلف عنه كل من علي عدنان واحمد ابراهيم، حيث سيغيب الاول بسبب تلقيه العلاج من اصابته فيما طلب الثاني تمديد اقامته ب‍دبي».