  • الأحد , 10 يناير 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

( قمرٌ أحمق..)

ثقافة
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سالم السالم

يلاحقُ القمرُ جرحي العتيق

يسألني :

 أيّها الغريب

عن ماذا  تبحث في هذه الطريق

المزدحمة  بآه ؟

– أبحث عني ، نسيتني هنا.

كذلك حذرتني أمي:

لا تبتعد  كثيرا  ياولد

فالحنينُ موْجع

طريق العودة حلمٌ

كقبلة – مريم –  أبنة الجيران

تكتب على منديلها المعطّر

رسالة حب ليست لي

بل للغريب.

الذي قالت

له أمه:

لا تبتعد ياولد…

أخشى عليك من الحب

الذي يرسلك الى حرب ضروس

دفاعا عن لا شيء  بمسمّى وطن…

يمطرك بالأغاني 

عن حبيبتك التى تزوجت

من الذي بعث بك الى الحرب. 

فالحبُّ خدعةٌ ابتكرها الحالمون

امتلكها من باع  بيتك

ما ان  يممتَ وجهك

شَطْرَ الحرب.

*  *  *

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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