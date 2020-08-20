استقطاع الرواتب يدفع الموظفين الى المطالبة بحكومة ليست متورطة بالفساد والمحسوبية

اعتقالات في دهوك واربيل وتظاهرات في محافظة السليمانية

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

لم تقف اجواء الحرارة الشديدة عائقاَ امام شريحة المعلمين والموظفين بقضاء كلار ومدينة رانية من تنظيم تظاهرة رافضة لاستقطاع 21% من رواتبهم من قبل حكومة الاقليم.

وردد المتظاهرون الذين تجمعوا امام مبنى مديرية التربية بقاء كلار شعارات طالبت بانهاء معاناة الموظفين، ومحاسبة السلطات التي تمارس الظلم والاضطهاد ضد المواطنين في الاقليم.

وقال متحدث باسم المعلمين بقضاء كلار في مؤتمر صحفي انه لايوجد اي سند قانون للاستقطاعات المستمرة الذي تلجأ اليه الحكومة في رواتب ومستحقات الموظفين مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن تلك القرارات.

ورفع المتظاهرون البطاقات الحمراء بوجه حكومة الاقليم، مطالبين بحلها واجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة غير متورطة بالفساد والمحسوبية المتفشيان في الاقليم.

الى ذلك وجهت كتلة الاتحاد الاسلامي في برلمان الاقليم طلبا الى رئاسة البرلمان لاستقدام رئيس حكومة الاقليم ونائبه والوزراء المعنيين لمساءلتهم عن الاوضاع الاقتصادية والمالية المزرية، التي يمر بها المواطنون والموظفين في الاقليم.

وقال رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي شيركو جودت في مؤتمر صحفي، ان التدهور الاقتصادي والخدمي والاجتماعي الذي لم يشهد له الاقليم مثيلاً من قبل، يسترعي منا جميعاً تداركه ومساءلة الحكومة عنه وكيفية منع تداعياته السلبية على كاهل المواطنين.

بدوره وجه رئيس حراك الجيل الجديد رجل الاعمال شاسوار عبد الواحد نداءاً الى المواطنين بمحافظات الاقليم كافة طالبهم فيها بالخروج في تظاهرات شاملة مساء يوم السبت المقبل للمطالبة باسقاط حكومة الاقليم وتشكييل حكومة جديدة.

واشار عبد الواحد الى ان التدهور الخطير الذي وصلت اليه الاوضاع الراهنة في الاقليم في ظل الادارة الحالية، وما ترتب عليه من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية، تتطلب من المواطنين عدم السكوت وتنظيم تظاهرات شعبية كبيرة بمشاركة الجميع لابداء الاعتراض على سياسة السلطات الحالية والحد من استمرارها في الفساد والاستيلاء على مقدرات واموال الشعب.

وكانت قوات الاسايش بمحافظتي دهوك واربيل قد قامت امس الاول الثلاثاء باعتقال نشطاء وقيادات في الحراك المدني والشعبي واقتادت عدد منهم دون اوامر قضائية الى جهة مجهولة.

واكد صحفيون قيام قوة من الاسايش بمحافظة دهوك باعتقال الناشط المدني بدل برواري والصحفي اوميد حاجي من منازلهم، بعد ان وجه الاخير نداءا الى الشباب للمشاركة في التظاهرة المزمع اجرائها السبت المقبل، للمطالبة بضمان الخدمات ومحاربة الفساد الاداري والمالي.