بشائر النصر لا تمنع الحذر.. ويجب تطبيق التعليمات

وزير الشباب والرياضة:

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض رسالة إلى الشعب العراقي طالبا فيها المزيد من الحذر والاحتياطات لصد فايروس كورونا، وقال الوزير في كلمته التي حصلت «الضباح الجديد» على نسخة منها: «اخواتي .. اخوتي..شبابنا.. ابناء الشعب العراقي كافة.. انطلاق إشارة رفع الحظر الجرئي عبر قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بدءاً أمس،، ينطوي على دلالات مهمة تمهد لخلاص بلدنا من جائحة فايروس كورونا المستجد، لا سيما وان العراق بات من بين اكثر دول العالم بمعدلات الشفاء وانحسار تفشي الوباء، وهذا يعطي دليلاً قاطعا على حسن ادارة خلية الازمة لهذا الملف الكبير وجهود فرقنا الصحية وقواتنا الامنية وتشكيلات المتطوعين وجميع الجهود الساندة الاخرى .

اخوتي الاعزاء ان رفع الحظر الجزئي فرضته ضرورة ملحة لاستئناف بعض الاعمال وليس جميعها ويجب ان يكون منظماً وليس عشوائيا، الامر الذي قد يكلفنا جهوداً كبيرة بُذلت وصبراً على الأذى، وتحملاً لأجل النجاة.

إن ما نود الإشارة إليه خلال المرحلة المقبلة هو ضرورة الالتزام المطلق بالتعليمات وعدم التعجل واستباق الاحداث والتمادي في تجاهل حتى التفاصيل الصغيرة التي تفرضها خلية الازمة بشأن الحظر، كوننا لم نغادر خطر الازمة بصورة نهائية حتى الان .

نسعى ونتأمل ان يكون شهر رمضان المبارك الذي سيطل علينا بخيراته ورحمته شهر الله المبارك وشعبنا بافضل حال وقد انهينا فصول الوباء تماما بعيد الفطر المبارك ،

اللهم بارك بلدنا وشعبنا بشهر الصوم والمغفرة وابعد عنه كل وباء وبلاء ومُنّ عليه بالأمن والاستقرار والرخاء إنك نعم المولى ونعم المجيب».

من جانب اخر، عقدت خلية الأزمة الشبابية الساندة في نينوى إجتماعاً برئاسة الدكتور أوس الحياني ممثل وزارة الشباب والرياضة وبحضور النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني و الناطق الرسمي بإسم خلية الأزمة عدي العبادي للتباحث بشأن ما يواجهه أهالي المحافظة من احتياجات ودعم قبيل تنفيذ قرار رفع حظر التجوال بشكل جزئي نتيجة ازمة وباء فيروس كورونا المستجد، لا سيما تلك التي تتعلق بـ موضوع دخول الوافدين إلى المحافظة عقب قرار خلية الأزمة المركزية بالتريث بدخولهم .

وابلغ الحياني خلية الازمة بقرار وزير الشباب الدكتور احمد رياض وموافقته تخصيص اماكن ومنشات تابعة لوزارة الشباب و الرياضة لإيواء الوافدين ريثما يتم التأكد بصورة قاطعة من عدم وجود اية اصابات بينهم .

وشدد على بقاء الدعم الإغاثي بجميع اشكاله مع قرب حلول شهر رمضان المبارك واستمرار حملات التعقيم والتعفير وتوزيع السلال الغذائية والحملات التطوعية الساندة لخلية الازمة.

كما، أقام منتدى شباب ورياضة النعمانية التابع لمديرية شباب ورياضة واسط العديد من الأنشطة والمبادرات للوقاية من انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد، فقد تم خياطة وإنتاج 25 إلف كمامة وفق المواصفات الطبية والصحية في مشغل المنتدى، وتوزيعها على الدوائر الصحية والمستشفيات الحكومية والأهلية والدوائر الخدمية والقوات الأمنية والدفاع المدني والفرق التطوعية وفي الأسواق ومكاتب تسجيل العاطلين والمتطوعين، فضلا عن إرسال إلف كمامة إلى مدينة النجف الاشرف إلى مستشفى الحكيم، ووجبات أخرى إلى العاصمة بغداد ومدينة الكوت.

وفي مبادرة ثانية تم توزيع أكثر من 1500 سلة غذائية على عوائل الشهداء والأيتام والفقراء والمتعففين وأصحاب الحرف والعاطلين عن العمل، كما تم توزيع منشورات توعية على المواطنين والمشاركة في حملات التعفير في المدينة والريف.