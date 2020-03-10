فرض الحجر الصحي الذاتي على كل مَن يصل إسرائيل

الصباح الجديد – وكالات :

قررت السلطات الاسرائيلية فرض الحجر الصحي الذاتي على جميع الأشخاص الذين يدخلون أراضيها، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن «كل مَن يأتي إلى إسرائيل من الخارج عليه أن يخضع للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما».

وأضاف نتنياهو أن «القرار صعب، لكنه ضروري لحماية الصحة العامة، والصحة العامة أهم من أي شيء».

وقال وزير الداخلية أرييه درعي إن الإجراء ساري المفعول على الفور، بالنسبة لجميع الإسرائيليين العائدين إلى البلاد.

وأضاف درعي أن القرار «سيطبق على مواطني بقية دول العالم الذين يدخلون إسرائيل ابتداء من الخميس المقبل، وسيتعين عليهم أيضاً أن يثبتوا أن لديهم أماكن إقامة ملائمة للحجر الصحي في أثناء وجودهم في البلاد».

وسجلت إسرائيل حتى الآن 42 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ولم تسجل أي حالة وفاة.

وفي غضون ذلك، سجلت أعداد المصابين بفيروس كورونا في العالـم العربي زيادة جديدة، سيما فـي البحرين، والإمارات، والسعوديـة، والأراضي الفلسطينية، وقطر.

وأعلنت السلطات السعودية أن كل شخص لا يقدم معلومات كاملة عن وضعه الصحي وسجله من الأمراض عند دخوله البلاد سيكون عرضة لدفع غرامة تصل قيمتها إلى قرابة 133 ألف دولار.

وجاء قرار فرض الغرامة على مَن يخفي أي معلومات عن وضعه الحي عند دخول المملكة بعدما أكد مسؤولون أن بعض المواطنين السعوديين المصابين بالفيروس أخفوا سفرهم إلى إيران لدى عودتهم إلى السعودية.