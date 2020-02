جوائز أكاديمية فنون علوم الصور المتحركة « الأوسكار« الـ 92 ، استحقاق متوقع للبعض ومفاجئات للبعض الأخر

كما في كل عام احتضنت مدينة لوس انجلس الأميركية حفل توزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، «الأوسكار»، الدورة ال92، بعض النتائج جاءت مطابقة للتوقعات التي حددتها الترشيحات التي سبقتها، لكنها لم تخلوا من مفاجآت، تمثل أهمها في خروج فيلم الرجل الأيرلندي للمخرج المخضرم « مارتن سكورسيزي» خال الوفاض برغم الترشيحات التي حصل عليها ووجود نجوم كبار فيه بحجم روبرتو دنيرو ،وألباتشينو.

وشكل حصول الفيلم الكوري الجنوبي طفيلي «باراسايت» مفاجأة كبيرة بفوزه التاريخي بالجائزة الرئيسة على الرغم من كونه أحد الأفلام الناطقة بلغة أجنبية، متفوقاً على بقية الأفلام المرشحة بقوة كـ «الجوكر» و»الإيرلندي» بحصيلة أربع جوائز أوسكار، وهذا مالم يتوقعه الكثيرون.

البعض دخل تاريخ الحصول على الأوسكار لأول مرة، برغم ان بعضهم حصل على عدة ترشيحات سابقة، حيث حصد النجم براد بيت على جائزة أفضل ممثل مساعدة عن دوره في فيلم « حدث ذات مرة في هوليوود» بعد أربعة ترشيحات سابقة، كذلك حصل النجم و اكين فينيكس على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الجوكر، وهي أول جائزة أوسكار له، فيما حصلت كل من، النجمة رينيه زيلويجر والنجمة لورا ديرن ، على أولى جوائز الأوسكار في مسيرتهما الفنية.

وجاءت النتائج كما يلي

«لورا ديرن» جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد عن فيلم « قصة زواج «

فيلم Parasite الذي حصد جائزة أفضل فيلم، والمخرج «بونج جون – هو» الذي حصد جائزة أفضل إخراج، والنجم «واكين فينيكس» الذي حصد جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي.

النجم «براد بيت» الذي حصد جائزة أفضل ممثل بدور مساعد في فيلم « حدث ذات مرة في هوليوود». لنجمة «رينيه زيلويجر» التي حصدت جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي عن فيلم « جودي»

فيلم Parasite جائزة أفضل سيناريو أصلي.

فيلم Jojo Rabbit الذي جائزة أفضل سيناريو مقتبس.

فيلم Toy Story 4 الذي حصد جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة،

فيلم Parasite الذي حصد جائزة أفضل فيلم أجنبي،

فيلم American Factory الذي حصد جائزة أفضل فيلم وثائقي.

فيلم Learning to Skateboard in a Warzone الذي حصد جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير.

فيلم The Neighbors› Window الذي حصد جائزة أفضل فيلم Live Action قصير.

فيلم Hair Love الذي حصد جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

فيلم «جوكر» الذي حصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية.

أغنية Love Me Again التي حصدت جائزة أفضل أغنية فيلم أصلية.

فيلم Ford v Ferrari الذي حصد جائزة أفضل هندسة صوتية، وفيلم 1917 الذي حصد جائزة أفضل «ميكساج»، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood الذي حصد جائزة أفضل «ديكور»، وفيلم 1917 الذي حصد جائزة أفضل تصوير سينمائي.

فيلم Bombshell الذي حصد جائزة أفضل «مكياج وتصفيف شعر»، وفيلم Little Women الذي حصد جائزة أفضل «تصميم أزياء»، وفيلم Ford v Ferrari الذي حصد جائزة أفضل «مونتاج»، وفيلم 1917 الذي حصد جائزة أفضل «مؤثرات بصرية».