بالأرقام.. الجوائز العربية والعالمية التي حصدتها السينما العراقية لعام 2019

مهدي عباس

اشتركت الافلام العراقية خلال عام 2019 ( روائية طويلة – وثائقية – روائية قصيرة – أنيميشن ) في 168 مهرجانا عربيا ودوليا على عموم قارات العالم .

هذه المهرجانات اقيمت في 52 دولة في العالم وتعد الولايات المتحدة الاميركية اكثر دولة اشترك العراق في مهرجاناتها حيث بلغت 21 مهرجانا سينمائيا تليها ايطاليا بسبعة عشر مهرجان سينمائي ثم المغرب ب 12 مهرجانا ثم مصر والهند بتسعة مهرجانات لكل منهما وثمانية مهرجانات في بريطانيا وسبعة مهرجانات في كل من المانيا وتونس ..

عدد الافلام العراقية المشتركة في مهرجانات عربية ودولية بلغ 84 فيلما بين طويل وقصير ووثائقي وانيميشن

اكثر فيلم عراقي شارك في مهرجانات عربية ودولية هو فيلم ” عيد ميلاد ” للمخرج سعيد لليث دحام حيث شارك في 29 مهرجانا والسبب يعود للتوزيع الجيد على المهرجانات من قبل مجموعة سرميني التي يديرها الناقد صلاح سرميني، ويأتي في المركز الثاني فيلم سترايد للمخرج مازن شربياني حيث اشترك في 18 مهرجانا عربيا ودوليا، اما المركز الثالث فمن نصيب فيلم موصل 980 للمخرج علي محمد سعيد الذي اشترك في 15 مهرجانا، ثم فيلم تورن للمخرج لنوزاد شيخاني بتسعة مهرجانات ثم بخمسة مهرجانات ، وشاركت افلام البنفسجية لباقر الربيعي وتاوان لكامل قادر وأو زائد لوثاب الصقر ويارا لعباس فاضل ودياب لمازن شربياني وشارع حيفا لمهند حيال الجوائز :

حاز 26 فيلما عراقيا على 44 جائزة سينمائية عربية ودولية واكثر فيلم عراقي حاز على جوائز عام 2019 هما فيلما تورن لنوزاد شيخاني وموصل 980 لعلي محمد سعيد حيث حاز كل منهما على ست جوائز فيما حازت افلام شارع حيفا لمهند حيال والرتل لرائد المندلاوي وعيد ميلاد سعيد لليث دحام على ثلاث جوائز لكل منهم وحاز على جائزتين فيلم مواجهة الموت بقاطع الاسلاك لسروار عبدالله والعنقاء لابرار الجبوري والبنفسجية لباقر الربيعي ,

وهناك افلام حازت على جائزة واحدة ( سترايد – مرايا الشتات – لاتخبروا انجلينا – أو زائد – سبية – طيور سنجار – الناجون من الفردوس – قصص العابرين – ارض لاحياة فيها – دياب – فحم ورماد – ساضحك طويلا – ليوة الجبل – وخزة – يارا – الرمق الاخير – الصياد الاخير – الحقيبة )