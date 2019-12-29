تطورات الأحداث السياسية ودور النخب الأكاديمية والعلمية فيها

ندوة المركز العراقي للتنمية الإعلامية

فلاح المرسومي

تصوير ضرغام ستار

عقد المركز العراقي للتنمية الاعلامية ندوة لمناقشة تطورات الاحداث السياسية ودور النخب الأكاديمية والإعلامية فيها وذلك على قاعة المركز صباح يوم السبت 28/12/2019 وأدار الجلسة وقدم لها الدكتور عدنان السراج رئيس المركز بحديث بين فيه أن الندوة تأتي في ظروف يعيشها البلد ونقف فيها على معطيات ولدت من هذا الحراك وعلى وفق ما يطرح في الشارع وفي الإعلام وفي السلطات الثلاث وساحات التظاهر وتعتبر لدى الغالبية أن لم تكن لدى الجميع حالة فريدة بإسلوب وهوية عراقية هم جزء من تمثيل رأي وأهداف كل عراقي وبمختلف انتماءاتهم وأحزابهم وكتلهم ومنظماتهم نستطيع أن نقول هي جزء مهم من مسار الديمقراطية لتحريك الجميع نحو الأهداف التي تحقق الحكم الرشيد وبناء دولة وفق سلوك وخطاب يؤثرتأثيراً حقيقيا وواقعياً في البناء المنشود ويؤكد المسار السلمي الديموقراطي في هذا الحراك ، كما ونؤمن إيماناً قاطعاً بتحريك النخبة في الوسط الإعلامي والثقافي بما تحمله من حب الوطن وأمنه وسلامته وسيادته لتقود الرأي باتجاه بناء الوطن وفق مطالب الشعب ، ولخطورة الأمر الذي يمر به الوطن علينا جميعا أن نتبنى المسار الذي يتطلب من الجميع التضحيات على كل المستويات للحفاظ على بلدنا سالماً باختيار شعبه وهويته الوطنية ، ولنا شرف اللقاء في هذه الندوة بمشاركة السيدين عادل اللامي عضو لجنة المقترحات لتعديل الدستور وحسين عرب عضو البرلمان للحديث في ما تحقق وما تمخض عن هذا الحراك فكان حديث السيد اللامي عن تعديل قانون الانتخابات بقانون التعديل الجديد والذي صدر عن مجلس النواب بموافقة أغلبية الأعضاء واشار الى أن مقترح لجنته كان يوصي بان يكون عدد اعضاء البرلمان ب ( 250 ) عضوا أي يكون تمثيل كل عضو برلمان منتخب ل ( 250 ) الف مواطن وقد أكد على أن التعديل في القانون قد تم في أغلب فقرات المطالب الشعبية ومنها الانتخاب الفردي وتبقى الحاجة الى انهاء ملف المادة ( 140 ) في أصل القانون وأكد على أن الحراك الشعبي الكبير مناسبة جيدة لاعادة العملية السياسية للمسار الصحيح حيث أنها وللأسف منذ عام 2003 ولحد الآن سنة بعد سنة لم تخلق إلا المتاعب على مستوى الدولة والمجتمع والتردي في كل شيء ، أما النائب حسين عرب فقد تناول في حديثه على أهمية أن لا يقف أحد أو جهة في وجه الشارع في حراكه السريع وتمنى أن يقف الجميع سوية للإنطلاق الى الأمام ونتصدى للرأي الذي يتوافق عليه الجميع في وطن يبنى بناءً ناجحاً وسليماً وبقيادة تعي المسؤولية الوطنية اتجاه بلدنا وشعبنا وفي عدم الرجوع الى المربع الأول الذي يسبب الضياع والخذلان ، وبصدد اختيار رئيس الوزراء فقد أكد السيد النائب حسين عرب على أنه و (140 ) عضوا في البرلمان من مختلف الكتل والأحزاب وقعوا على وثيقة بمواصفات رئيس الوزراء التي تتناسب ومطلب الشارع وقدمت لرئيس الجمهورية ولرئيس البرلمان ولم يخفي السيد النائب رأيه بأن الشارع انتفض على الطبقة السياسية التي لم تقدم شيء للبلد مع سوء إدارة وفي كل شيء تقريبا وبمختلف النواحي على مدى الأعوام الستة عشرة الماضية وأنه في مختلف الأوقات ولعدة مرات التقى في اعضاء مع التنسيقيات في سوح التظاهر ، وفي الختام كانت هناك مداخلات واستفسارات عديدة عن موضوعة الندوة عموماً من قبل الحضور أجاب عليها المتحدثين وكذلك رئيس المركز الذي أكد على أهمية عقد مثل هكذا لقاءات والتي ستتواصل في المركز لما لدور الاعلام المهني الصادق في المساهمة بالخروج بنتائج طيبة من هذا الحراك لصالح الوطن وبناء الدولة والمجتمع بنظام تسوده العدالة والعيش الرغيد لأبنائه بعيدا عن كل أوجه الفساد .