السينما العربية حاضرة بأفلام مهمة

أفلام مميزة وتفاوت في المستويات

السينما في عام 2019

كاظم مرشد السلوم

انتجت السينما العالمية العديد من الأفلام المميزة خلال عام 2019، فهوليوود وحدها تنتج ما يقارب 800 فلم في السنة، إضافة الى النتاج السينمائي للعديد من الدول الأخرى، هذه الأفلام تختلف في جودتها على مستويات عدة منها ، الإخراج، والتصوير، والتمثيل إضافة الى العنصر المهم، وهو الإنتاج، فبعض الأفلام توفرت على ميزانيات عالية جدا، وبعضها لم يتوفر على مبالغ كبيرة، وبرغم ذلك تصدر فلم الجوكر للمخرج تود فيلبيس، وبطولة النجم فينيكس، الإيرادات الأعلى في تاريخ السينما، حيث تجاوزت ايراداته المليار دولار ، ومازال عرضه مستمرا في المئات من صالات العرض السينمائي في كل أنحاء العالم ، ومنها صالات العراق التي مازالت ومنذ شهرين مستمرة في عرضه، علما ان ميزانية الفلم لم تتجاوز ال55 مليون دولار.

ليست هوليود وحدها من تصنع أفلاما مهمة ، فهذه السينما الكورية تقدم واحدا من أهم الأفلام لعام 2019 ، هو فلم طفيلي للمخرج يونك جون هو الذي تحصل على السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي في دورته الأخيرة .

السينما البولندية جاءت بفلم مهم حاز على اعجاب المشاهدين والنقاد، هو فلم عيد القربان للمخرج للمخرج بان كوماسا.

السينما العربية قدمت هي الأخرى أفلاما مهمة، حيث قدمت السودان فلما مهما للمخرج أمجد أبو العلا ، هو فلم ” ستموت في العشرين، في حين قدمت الجزائر فلم بابيتشا لمنى مدور، السينما العراقية قدمت فلمين مهمين همت بغداد في خاطري ، لسمير جمال الدين ، وشارع حيفا لمهند حيال.

دول أخرى قدمت أفلام مهمة توقف عندها النقاد كثيرا ، وحصلت على جوائز مهمة في العديد من المهرجانات التي شاركت فيها وادناه اهم الأفلام التي رشحها النقاد كأفضل الأفلام السينمائية لعام 2019.