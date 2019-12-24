اعياد الميلاد الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير ديسمبر 24th, 2019 0 تعليق 32 views لا تُحَمِّلُوا المرجعية ما لا تعلمون السينما العربية حاضرة بأفلام مهمة نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة رهان الكائن المُستلب على إحياء الفوضى ديسمبر 24th, 2019 السرد الفلمي في السينما الوثائقية ديسمبر 24th, 2019 السينما العربية حاضرة بأفلام مهمة ديسمبر 24th, 2019 لا تُحَمِّلُوا المرجعية ما لا تعلمون ديسمبر 24th, 2019 بين قرار بنسودا وتقرير غولدستون ديسمبر 24th, 2019 الخطوات اللبنانية الأخيرة تُظهر فعالية الضغط الدولي الهادف ديسمبر 24th, 2019 السعودية تحكم بإعدام خمسة في قضية خاشقجي وتركيا ومنظمات حقوقية تندد بالحكم ديسمبر 24th, 2019 إسرائيل تعارض اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا ديسمبر 24th, 2019 سول وطوكيو وبكين تتفق على دعم الحوار بين أمريكا وكوريا الشمالية ديسمبر 24th, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.