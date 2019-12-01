البابا يدين الحملة “القاسية” على المحتجين فى العراق

متابعة ـ الصباح الجديد:

انتقد البابا فرنسيس امس الأحد الحملة الأمنية الصارمة على المحتجين المناهضين للحكومة فى العراق والتى أدت لمقتل أكثر من 400 شخص منذ بدأت فى بغداد ومدن أخرى فى أكتوبر.

وقال بابا الفاتيكان فى عظته الأسبوعية امس الأحد “أتابع الموقف فى العراق بقلق. وقد علمت بكل ألم بمظاهرات الاحتجاج فى الأيام الماضية التى قوبلت برد قاس مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا”.

وقال فرنسيس، الذى صرح من قبل بأنه يريد زيارة العراق العام المقبل، أمام عشرات الآلاف فى ساحة القديس بطرس إنه يصلى من أجل القتلى والمصابين ويبتهل إلى الله أن يحل السلام فى البلاد.