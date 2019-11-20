دائرة الفنون العامة تنظم سمبوزيوم يمثل المتظاهرين في ساحة التحرير

بغداد – الصباح الجديد :

نظمت دائرة الفنون العامة سمبوزيوم جسد الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح ، صباح اليوم الاحد 17 تشرين الثاني في ساحة التحرير.

وقال المدير العام لدائرة الفنون العامة الدكتور علي عويد العبادي : ان فعالية اليوم شارك فيها عدد من فناني اكاديمية الفنون الجميلة ومعهد الفنون و بعض الفنانين من محافظاتنا العزيزة ،فضلاً عن مشاركة فناني الدائرة ومعهد الحرف الفنية التابع لها.

واضاف المدير العام ان دائرة الفنون هيّأت جميع المستلزمات الفنية من مواد وزيوت تلوين وفرش رسم وقماش گنفاس وفريمات خاصة للرسم وزعت بين الفنانين المشاركين.

واشار ان هذا الدعم يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور عبد الامير الحمداني للجماهير المطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد.

وجسدت لوحة الفنان التشكيلي البابلي عباس ثويني سلمية الاحتجاجات وابتعادها عن العنف وهي تطالب بالتغيير .

في حين عبرت لوحة التدريسي في معهد الحرف الخطاط موسى عبد الحسين عن نداء الجماهير وهي تطالب بوطن حر يتعايش به الجميع، جسدها بتشابك الحروفيات بشكل جميل ومبهر.

وقال الفنان التشكيلي شاكر خالد : اليوم هو مسؤولية الطبقة المثقفة في قيادة الاصلاح ،لافةً الى دور الفن في تجسيد هذه النهضة الشعبية على وفق اعمال ورؤى وذائقة فنية تتسم بالرقي والابداع. الفنانة البابلية كوثر محمد رسمت فرشاتها الامل بالوانها الزاهية وهي تعبر عن سلمية الانتفاضة وحلم الوطن في التقدم والازدهار.

وقالت الفنانة التشكيلية لميعة الجواري حاولت في مشاركتي رسم لوحة فنية تربط الحراك الشعبي بالارث التاريخي لحضاراتنا العريقة وامجادها، ونحن اهل العلم والمعرفة ،وضرورة استرداد عمقنا الثقافي واستنهاض الماضي.

وصورت لوحة الفنان التشكيلي صباح علوان انتفاضة الشعب في 25 من اكتوبر ، وهو يرسم يداْ كبيرةً تحملها اكف الجماهير ماسكةً النار، تمثل القوة والتحدي والصمود.

وعبرت الفنانة التشكيلية ندى الحسناوي عن سعادتها وهي تتوسط ابطال العراق بوقفة تضامنية وبمشاركتها بعمل رمزي فيه نوع من التعبيرية ،احتراماً واجلالاً لشهداء الحرية.

وبلوحة الثورة البيضاء،ثورة الحب والسلام كانت مشاركة الفنان التشكيلي سلطان عبد الحميد القادم من الشرقاط ،جسد فيها سلمية شباب التغيير.

اما لوحة الفنانة التشكيلية مروه الحائك فكانت رسماً تعبيرياً لدور (التكتك) المهم في نقل الجرحى والمصابين.

وقال الفنان التشكيلي علي عليوي انتفاضة التغيير هي ضد الظلم والفساد ونحو مستقبل زاهر لعراق ينعم بالرفاهية والتقدم.

هذا وكان السمبوزيوم محط انظار الجمهور ووسائل الاعلام المحلية والعالمية المختلفة، لتجسيده مرحلة فاصلة من تاريخ العراق الجديد.