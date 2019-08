الفنان التشكيلي الجزائري شمسو بالعربي

من حياة الفقر والعوز الى العالمية، ليصبح أحد أبرز وأفضل فناني رسم البوسترات السينمائية ” الأفيشات”

لم يكن الفتى الجزائري الذي يعيش في احد الاحياء الفقيرة في بلدة عين تادلس، يحلم بان يصبح يوما احد ابرز فناني رسم بوسترات الافلام السينمائية ، خصوصا العالمية منها، لكن الاصرار والموهبة والرغبة والمثابرة ، اوصلوه الى طريق النجاح والتألق، للتعامل مع كبرى شركات انتاج الافلام العالمية ، وليشيد بمقدرته كبار نجوم السينما.

يقول الفنان شمسو ، منذ طفولتي وانا مولع بفن الرسم ، ولم أكن اضيع أي وقت في تنمية موهبتي هذه، حتى انها أثرت على اهتمامي بدروسي المدرسية الاخرى التي يفترض ان أهتم بها، وبسبب حالتي المادية ، اضطررت الى ترك الدراسة والتوجه الى الرسم واتخاذه مهنة اعتاش منها ، وكنت كلما مررت من امام صالات العرض السينمائي ، تستهويني بوسترات الافلام السينمائية التي تعرض فيها ، خصوصا تلك التي فيها وجوه نجوم سينمائيين أحبهم . فقررت ان أبدأ برسم مثل هذا البوسترات ، التي نالت فيما بعد اهتمام واعجاب الاخرين بها، فقمت بإنشاء ورشة للرسم داخل البيت، وشجعني ودعمني في ذلك أهلي ، الذين فرحوا باني وجدت ضالتي التي استطيع من خلالها ان أسير في درب الحياة، وبرغم عدم اني لم اتلقَ دراسة أكاديمية ، الا اني اشتغلت على بحوث عديدة في سبيل تطوير امكانياتي الفنية ، وكذلك عملت على الاطلاع على جميع المدارس الفنية العالمية .

ومن ثم جاء الاشتغال الأهم بالعمل على رسم بوسترات الافلام العالمية ، والهوليودية، الذي جعلني اتعرف على الكثير من نجوم السينما أمثالHarrion page- Jimmy gourad- Stuart yee

ومن اهم البوسترات التي صممتها هي The News.. و Honor و Garra Mortal و Bucks of America و افلام اخري .

من بين أعمالي المستقبلية ، سوف ابدأ قريبا في مشروع مع المخرجة الارجنتينية الشهيرة وGabriela Tagliavini التي كلفتني بتصميم ملصقان لفيلميها الجديدين الاول The Devil May Care بطولة Antonio Banderas و Mike Tyson و الثاني فيلم وثائقي بعنوان DA VINCI AND ME الفلمان من انتاج شركة نيتفليكس الاميركية

وعمل حالياً على كتاب للشريط المرسوم بطولة العديد من نجوم هوليوود وعرب أمثال براد تورنيتو و فابيو ابراهيم و مايك تايسون و حسان مرابط و كثيرين.