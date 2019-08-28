  • الأربعاء , 28 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • ملحق زاد
  • الفنان التشكيلي الجزائري شمسو بالعربي

الفنان التشكيلي الجزائري شمسو بالعربي

ملحق زاد
0 تعليق
31 views

من حياة الفقر والعوز الى العالمية، ليصبح أحد أبرز وأفضل فناني رسم البوسترات السينمائية ” الأفيشات”
لم يكن الفتى الجزائري الذي يعيش في احد الاحياء الفقيرة في بلدة عين تادلس، يحلم بان يصبح يوما احد ابرز فناني رسم بوسترات الافلام السينمائية ، خصوصا العالمية منها، لكن الاصرار والموهبة والرغبة والمثابرة ، اوصلوه الى طريق النجاح والتألق، للتعامل مع كبرى شركات انتاج الافلام العالمية ، وليشيد بمقدرته كبار نجوم السينما.
يقول الفنان شمسو ، منذ طفولتي وانا مولع بفن الرسم ، ولم أكن اضيع أي وقت في تنمية موهبتي هذه، حتى انها أثرت على اهتمامي بدروسي المدرسية الاخرى التي يفترض ان أهتم بها، وبسبب حالتي المادية ، اضطررت الى ترك الدراسة والتوجه الى الرسم واتخاذه مهنة اعتاش منها ، وكنت كلما مررت من امام صالات العرض السينمائي ، تستهويني بوسترات الافلام السينمائية التي تعرض فيها ، خصوصا تلك التي فيها وجوه نجوم سينمائيين أحبهم . فقررت ان أبدأ برسم مثل هذا البوسترات ، التي نالت فيما بعد اهتمام واعجاب الاخرين بها، فقمت بإنشاء ورشة للرسم داخل البيت، وشجعني ودعمني في ذلك أهلي ، الذين فرحوا باني وجدت ضالتي التي استطيع من خلالها ان أسير في درب الحياة، وبرغم عدم اني لم اتلقَ دراسة أكاديمية ، الا اني اشتغلت على بحوث عديدة في سبيل تطوير امكانياتي الفنية ، وكذلك عملت على الاطلاع على جميع المدارس الفنية العالمية .
ومن ثم جاء الاشتغال الأهم بالعمل على رسم بوسترات الافلام العالمية ، والهوليودية، الذي جعلني اتعرف على الكثير من نجوم السينما أمثالHarrion page- Jimmy gourad- Stuart yee
ومن اهم البوسترات التي صممتها هي The News.. و Honor و Garra Mortal و Bucks of America و افلام اخري .
من بين أعمالي المستقبلية ، سوف ابدأ قريبا في مشروع مع المخرجة الارجنتينية الشهيرة وGabriela Tagliavini التي كلفتني بتصميم ملصقان لفيلميها الجديدين الاول The Devil May Care بطولة Antonio Banderas و Mike Tyson و الثاني فيلم وثائقي بعنوان DA VINCI AND ME الفلمان من انتاج شركة نيتفليكس الاميركية
وعمل حالياً على كتاب للشريط المرسوم بطولة العديد من نجوم هوليوود وعرب أمثال براد تورنيتو و فابيو ابراهيم و مايك تايسون و حسان مرابط و كثيرين.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة