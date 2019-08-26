الطلبة يجدد عقود 6 لاعبين وأربيل يتعاقد مع لاعب كاميروني

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بغداد ـ الصباح الجديد:

جددت الهيئة الإدارية لنادي الطلبة، التعاقد مع 6 من لاعبي الفريق، لتمثيل الأنيق في الموسم المقبل.. ونجحت إدارة النادي في تجديد التعاقد مع كل من محمد كريم ومصطفى الأمين علي وأمجد كريم وحيدر حسين وموسى عدنان وطيف عماد الدين.هذا فضلا عن التعاقد رسميًا مع اللاعب الدولي سامال سعيد.

يشار إلى أن إدارة الطلبة تستهدف التعاقد مع عدد من اللاعبين لتعزيز صفوف الفريق بالتشاور مع الجهاز الفني بقيادة ثائر جسام.

من جانبه، اعلن نادي اربيل الرياضي، تعاقده مع لاعب محترف كاميروني، لتمثيل فريقه في منافسات الموسم الكروي المقبل 2019-2020.وقال رئيس الهيئة الادارية لنادي اربيل عبد الله مجيدان «الهيئة الادارية للنادي تعاقدت بشكل رسمي مع المهاجم المحترف الكاميروني كريستوفر ميندوكا، لتمثيل فريقنا في الموسم المقبل».

وأضاف مجيد ان «المحترف ميندوكا سبق أن لعب في صفوف الطائي السعودي والاسماعيلي المصري، اضافة الى خوضه تجربتين احترافيتين في الدوريين التونسي والجزائري».

وجددت الهيئة الإدارية لنادي أربيل ، تعاقدها مع حارسي الفريق ريباز عبد الله ودلير حاتم لمدة موسمين كاملين.

وقال أربيل حيدر محمود، المدرب المساعد لفريق أربيل، إن الإدارة جددت تعاقدها مع الحارسين ريباز عبد الله ودلير حاتم لمدة موسمين، ضمن سياسة الجهاز الفني للحفاظ على أغلب لاعبي الفريق.

وأوضح، أن الأدارة سبق وأن جددت تعاقدها مع اللاعبين أسو رستم ودانة عثمان، وبالتالي الفريق يسعى لإنهاء التعاقدات خلال الأيام المقبلة، من أجل خلق حالة من الاستقرار المبكر بصفوف الفريق.

وأوضح أن الجهاز الفني يسعى لموسم استثنائي من خلال التعاقدات وتشكيل فريق قادر على المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة، لافتًا إلى أن منهاج التحضير بدأ بوقت سابق من خلال الوحدات التدريبية المستمرة في ملعب النادي.

إلى ذلك، التحق المحترف اليمني ناصر حمودة، بتدريبات نفط ميسان، بعد تعاقد النادي معه بشكل رسمي مؤخرا.وقال مدير المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان مهند اللامي، في بيان رسمي، إن حمودة وصل إلى مدينة ميسان وسيتم تقديمه مساء امس في مؤتمر صحفي.

وتابع: «هناك مفاوضات مع لاعب تركي وآخر برازيلي وثالث أنجولي، ومن المنتظر أن تنجح حال وصول بطاقاتهم الدولية، ثم تأمين تأشيرات الدخول».وأشار إلى أن الفريق سيدخل نهاية الأسبوع الحالي معسكرا تدريبيا في مدينة شيراز الإيرانية تحضيرا للموسم المقبل، يستمر لمدة 10 أيام ويتخلله إقامة 3 مباريات تجريبية.

يذكر أن نفط ميسان حصل على تأشيرات الدخول لبعض المحترفين من أجل الالتحاق بالفريق أثناء تواجده بالمعسكر التدريبي.

وتعاقد فريق نفط الوسط مع اللاعب علي قاسم، قادمًا من فريق الطلبة، ليمثل عندليب الفرات الأوسط، في الموسم المقبل.. وقال مشرف الفريق فراس بحر العلوم، في تصريحات صحفية، إن الفريق أكمل تعاقداته باستثناء لاعب واحد ننتظر حصوله على بطاقة الاستغناء الخاصة به لإعلان التعاقد معه بشكل رسمي.

وأوضح أن الفريق سيغادر إلى تركيا للدخول بمعسكر تدريبي في مدينة أزمت، بعد غدٍ الخميس، ويستمر المعسكر لمدة أسبوعين تحضيرًا للموسم المقبل ويتضمن إقامة 3 مباريات تجريبية.

وأشار إلى أن نادي نفط الوسط حدد يوم غدٍ الأربعاء ، موعدًا لإقامة المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني للفريق في مدينة النجف وستكون الدعوة عامة لوسائل الإعلام لحضور المؤتمر.

يشار إلى أن الجهاز الفني لفريق نفط الوسط، بقيادة راضي شنيشل ويساعده كل من جبار هاشم ومدرب اللياقة البدنية الإسباني بابلو كابلو ومدرب الحراس صالح حميد.