هذا ما بحثه الحلبوسي مع امير الكويت

بغداد – الصباح الجديد :

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب بيان لمكتب الحلبوسي تلقته ” الصباح الجديد “انه” جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق والكويت في المجالات كافة، وتأكيد ضرورة استقرار العراق الذي سيسهم بدوره في استقرار المنطقة من خلال دعم المجتمع الدولي والدول الصديقة له.

واضاف البيان” ان اللقاء بحثَ ملف دعم الحكومة العراقية وإسنادها في مجال الطاقة الكهربائية وتوفير بدائل سريعة لمشاريع طويلة الأمد وصولًا إلى ربط العراق بالمنظومة الكهربائية لدول الخليج، فضلا عن الإشارة إلى ضرورة متابعة مخرجات مؤتمر المانحين في الكويت وتحديد الأولويات التي يحتاجها العراق؛ للبدء بتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع”.

وتابع” كما ناقش اللقاء مساهمة المجتمع الدولي في إعمار المدن المحررة وعودة النازحين واستقرارهم، ومبادرة توقيع اتفاقية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع صندوق إعادة إعمار العراق ومنحه 85 مليون دولار ضمن المنحة الإجمالیة البالغة قیمتھا 100 ملیون دولار، التي تستهدف إنشاء مشاریع جديدة لتأهيل القطاع الصحي والتي ستشمل بناء وتأھیل وتجھیز 32 مركزا صحيا ومستشفى موزعة على المحافظات المتضررة”.

وافاد” كذلك تم التطرق إلى ملف التعاون الأمني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وتفعيل الحركة التجارية بين البلدين، والتنسبق العالي؛ من أجل تقديم التسهيلات كافة للتجار العراقيين والكويتيين.

يشار الى ان رئيس مجلس النواب وصل إلى الكويت في زيارة رسميةٍ، وكان في استقباله رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم.