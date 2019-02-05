الحبس خمس سنوات لحارس إصلاحية تقاضى رشوة من نزلاء في سجن التاجي

بغداد – الصباح الجديد

أعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزّي إصدار محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكماً بالحبس الشديد بحق حارس إصلاحية تقاضى رشوة من نزلاء في سجن التاجي.

وقال الغزّي في بيان لوزارة العدل تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم أن ” حارس الإصلاحية (ر.ك.ج) حُكم بالحبس الشديد مدة خمس سنوات، وذلك لتقاضيه رشوة مقابل إيصال رسائل تحريرية من النزلاء الى ذويهم، مبيناً أن قيمة ما تقاضاه عن كل رسالة (15-25)ألف دينار، وقد تم ضبط (28) رسالة بحوزة المدان من قبل عناصر القوة الأمنية المتواجدة في سجن التاجي”.

وأكد المفتش أن ” المحكمة وجدت من إعترافات المدان وإفادات الشهود والرسائل المضبوطة أدلة كافية لتجريم حارس الإصلاحية، وأصدرت حكمها بحبسه وفق أحكام القرار (160/ثانياً/1) لسنة 1983 المعدل بالقرار (703) لسنة 1983 “.