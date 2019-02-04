الانبار: اتفاقية العراق والأردن واعدة وتوفّر فرص عمل كبيرة للعاطلين في المحافظة

تأمين الخط السريع للشاحنات يُبعد خطر الإرهاب عن المدينة

بغداد – وعد الشمري:

أكدت الإدارة المحلية في الانبار، أمس الاثنين، أن الاتفاقية بين العراق الأردن سوف تأتي بنتائج ايجابية على المحافظة، لافتة إلى أن بنودها تضمن توفير فرص عمل للعديد من العاطلين، كما أشارت إلى أن تأمين الخط السريع الرابط بين البلدين من شأنه إبعاد خطر الإرهاب عن المنطقة الغربية.

وقال المحافظ علي فرحان في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الاتفاق مع الجانب الأردني يمثل انتقال تاريخي في ملف العلاقات بين البلدين”.

وأضاف فرحان، أن “النتائج الايجابية سوف تظهر على الصعيد الوطني وكذلك المحلي المتمثل بمحافظة الانبار”، وعدّ “العلاقات بين البلدين على الجانب الاقتصادي متينة منذ سنوات طويلة”.

واشار إلى أن “أن الانبار ونتيجة الدمار الذي لحقها إبان سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المحافظة سوف تكون مستفيدة من هذا الاتفاق

ويؤكد فرحان أن “عودة المنافذ الحدودية للحياة بعد توقف لأكثر من ثلاث سنوات يمثل منعطفاً مهماً للاقتصاد الوطني”.

وبين أن “الجوانب التي تضمنها الاتفاقية واعدة ومهمة كونها تشمل أكثر من محور سيجري العمل عليها من خلال اللجان المشتركة بين البلدين”.

وأفاد فرحان بأن “الإدارة المحلية انشغلت منذ سنة بعد تنسيق مع الحكومة الاتحادية بالسعي لإنضاج الاتفاق مع الأردن واليوم أصبحت حيز التنفيذ”.

وتحدث عن “تنشيط للحركة التجارية سوف تحصل، وهناك آثار أمنية بعد تحصين الخط السريع الرابط بين البلدين وعلى مدار الساعة، وهذا سوف يبعد خطر الإرهاب عن المحافظة مستقبلاً”.

ويواصل المحافظ أن “فرص عمل سوف تتوفر لأبناء المحافظة إضافة لتنشيط القطاع الخاص، ومردودات مادية كبيرة”.

ونوّه إلى أن “جميع الشاحنات العراقية سوف تدخل إلى الجانب الأردني وتكمل طريقها، بعد أن كان في السابق حدها الأخير هو المعبر الحدودي لكي تأتي شاحنات أخرى تحمل البضاعة وتنقلها، وهذه العملية كانت معقدة ولا تسهم في تنشيط الحركة التجارية، وهو ما تم معالجته اليوم”.

وأكمل فرحان بالقول إن “إعفاءً سوف يحصل لـ 393 سلعة أردنية من الضريبة، وأيضا حصول الجانب الأردني على النفط، ويؤدي ذلك لتفعيل الأيدي العاملة، ويسهم في تقويض معدلات البطالة”.

من جانبه، ذكر عضو مجلس المحافظة أركان خلف الطرموز في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الإدارة المحلية تسعى ومن خلال جميع الإجراءات المناسبة لتأمين فرص عمل لأبناء المحافظة”.

وتابع أن “حصول أي اتفاق من ِشأنه النهوض بالواقع الاقتصادي الوطني أو المحلي للمحافظة يعد نقطة ايجابية ونحن في مجلس المحافظة ندعمه”.

ولفت الطرموز، إلى أن “القوات العسكرية في المحافظة وبمختلف تشكيلاتها قادرة على تأمين خط السريع الرابط بين العراق والأردن كونها اليوم تستخدم وسائل التكنولوجيا المتطورة”.

يشار إلى أن العراق كان قد وقع اتفاقية مع الجانب الأردني تتضمن عدد من المحاور أهمها يتعلق بالجانب الاقتصادي والتعاون التجاري بين البلدين.