عبد المهدي يحدد مهام وهدف المجلس الاعلى لمكافحة الفساد

بغداد – الصباح الجديد :

ترأس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اجتماع المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بمقره الجديد.

واكد عبد المهدي في بيان لمكتبه خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد بمقره الجديد في المحكمة الجنائية العراقية العليا، ان “كل عملية فساد ستكون مستهدفة، والدور الملقى على عاتق المجلس الاعلى لمكافحة الفساد هو عملية التنسيق عالي المستوى بين الجهات الرقابية بأجمعها وتركيز جهودها في اتجاه واحد”.

وأشار الى، ان “الهدف من اعادة تشكيل المجلس هو تمكينه من اتخاذ الاجراءات الرادعة والعمل على توفير الدعم المالي والامني والتشريعي لعملية مكافحة الفساد وتسريعها”.

وبارك رئيس مجلس الوزراء جهد ديوان الرقابة المالية في اصدار تقريره الاخير والذي اظهر فروقات كبيرة في صرف الرواتب التقاعدية وهو ما يؤكد الدور الايجابي للمؤسسات الرقابية وضرورة دعمها”.

واجرى رئيس مجلس الوزراء جولة في متحف جرائم النظام السابق.