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الخارجية تتحرك لاطلاق سراح الطلبة المحتجزين في أذربيجان

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بغداد – الصباح الجديد
أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، تحركها لاطلاق سراح 28 طالبا عراقيا محتجزا في أذربيجان.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت” الصباح الجديد ” نسخة منه اليوم ان “وزارة الخارجيَّة تتابع بصورة مُباشِرة بواسطة سفارتنا في باكو قضيَّة الطلبة العراقـيِّين المُحتجَزين من قِبَل السلطات الآذربيجانيَّة، وتؤكّد استمرار جُهُودها للتأكّد من سلامتهم، ومُواصَلة بذل الجهد بغية الإفراج عنهم”.
وأضافت ان ” سفارة جمهوريَّة العراق في باكو ممثلة بالقائم بالأعمال والكادر الدبلوماسي بادرت فور إبلاغها باحتجاز ٢٨ طالباً عراقـيّاً بالتدخـُّل الفوريّ عن طريق الاتصال بالجهات الآذريَّة المُختصَّة، وبدأت بالتحرُّك لإطلاق سراحهم”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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