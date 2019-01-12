الحلبوسي يدعو لإيقاف الخروقات المتكررة بعد تفجير القائم

بغداد – الصباح الجديد :

أدان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، التفجير الذي استهدف قضاء القائم غرب محافظة الانبار ،وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى، محذرا من تكرار التفجيرات بهذه الوتيرة.

ودعا الحلبوسي في بيان إلى اتخاذ خطوات حقيقية وعاجلة، لإيقاف الخروقات المتكررة في المحافظات المحررة، من خلال مضاعفة الجهد الاستخباري، وزيادة إمكانات القوى الأمنية.

وأضاف ان “تكرار التفجيرات بهذه الوتيرة في المناطق المحررة، يعد مؤشرا خطيرا ينبغي الحذر منه، فلا يمكن التفريط بالانتصارات التي تحققت والدماء التي أريقت من أجل تحرير تلك المناطق”.

وجدد دعوته إلى تعزيز أعداد عناصر القوات الأمنية في هذه المناطق، لا سيما أفراد الشرطة المحلية، وتمكين أبنائها من المساهمة من السيطرة على الأرض، لحفظ أمنها واستقرارها.

وقال يوسف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الانفجار الذي وقع في محافظة الأنبار صباح اليوم الجمعة، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 25 أخرين بجروح محتلفة.

وأضاف أن الأعداد المذكورة هي الحصيلة النهائية حتى الآن لدى وزارة الصحة، وأنها تقدم الإسعافات اللازمة للجرحى على الفور.