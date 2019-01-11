100 نبتة جديدة واخرى على الطريق

متابعة الصباح الجديد:

عام يمضي، وسنة تجيء، وكدأبنا كلما وقفنا على الحد الفاصل بين آخر ايم السنة واولها، نأسى لما راح، ونتمنى للمقبل من دون ان ننتبه لاشياء خفية تحدث او نفكر باحتمالات ما سيحدث، ومن دون ان ندرك ان آخرين حملوا على عواتقهم تدوين الوقائع وتبني التفكير بالاحتمالات.

في ملحق زاد هذا، سترون مصداق ما ذهبنا اليه، لأننا آثرنا ان ننقل على صفحاته بعض ما فاتكم، ولعل اجمل البدايات تلك التي تتناول اهم رموز الحياة….النبات.

دأب عشاق جمع النباتات على البحث في العجائب الخفية لعالم النباتات لقرون طويلة.

وقد اكتشف علماء من بينهم من يتعاملون مع الحدائق الملكية النباتية في لندن «كيو غاردنز»، 100 نبتة جديدة عام 2018. وتتضمن قائمتهم لأهم النباتات المكتشفة حديثاً نوعا جديداً من النباتات آكلة الحشرات، وأنواع جديدة غريبة من زهرة الأوركيد، إضافة إلى أنواع جديدة من النباتات التي تعرش، تحمل خصائص طبية فعالة لم تستعمل بعد.

العثور على عشبة في شلال

اكتشف البروفسور، أيي ليبيه، نبتة متسلقة استثنائية على صخور بالقرب من شلال في سيراليون غرب إفريقيا، وأرسل عينة إلى «كيو غاردنز» اذ صنفت كفصيلة نباتية جديدة.

وأطلق على النبتة اسم «ليبيه غرانديفلورا» تيمنا بمكتشفها البروفسور أيي ليبيه.

وقال البروفسور لبي بي بي سي: «إن لدى النبتة خصائص فريدة، لا تشبه أي نبتة أخرى في تلك السلالة النباتية، وهذا جعلني أدرك على الفور أنني صادفت شئياً فريداً واستثنائياً للغاية». وأضاف «سيرتبط اسمي بهذه النبتة الاستثنائية للأبد».

وصُنفت النبتة كنوع مهدد بالانقراض، إذ يرى العلماء أن المنطقة، التي عثر عليها، يجري فيها الكثير من عمليات استخراج المعادن إضافة لمشروع الطاقة الكهرومائية (استعمال قوة دفع المياه لتوليد الكهرباء)، ما يرجح أنها قد تنقرض في غضون بضع سنوات.

ويقول البروفسور ليبيه «كل نبتة على كوكبنا مهمة جداً لبقائنا، وإذا لم نرع ونحافظ على النباتات ونسمح بأن تنقرض وتختفي فإن العالم سيخسر، وبالتالي نكون غير مدركين لقيمة هذه النباتات».

آكلة حشرات من جزيرة نائية

يوجد في العالم ما يزيد على 150 نوعاً من النباتات آكلة الحشرات، لكن النبتة المكتشفة حديثاً تعيش فقط في جزيرة صغيرة اسمها «جزيرة بياك» في «نيو غينيا»، وأطلق عليها اسم «نيبينذس بياك».

وتعد هذه النبتة مهددة بسبب السياحة في الجزيرة. ويقول الدكتور،مارتين شيك عالم النباتات في كيو غاردنز ، «تنتزع تلك النباتات من موطنها في البراري لكي تباع للسياح العابرين، وما لم تتخذ إجراءات جدية لحمايتها ستكون عرضة للانقراض».

ويضيف «واجبنا أن نحافظ على تلك النباتات لأجيال المستقبل». وتملك آكلات الحشرات خصائص ترجح إمكانية استعمالها طبياً، والتي لم تستكشف بالشكل الكامل بعد.

« كينديا غانا» مضادة للسرطان

النبتة الجديدة، التي أطلق عليها اسم «كينديا غانا»، تنتمي الى الفصيلة نفسها لنباتات حبوب البن. وقد لاحظ علماء «كيوغاردنز» في رحلة ميدانية أنها تنمو على منحدرات من الحجر الرملي بالقرب من بلدة كينديا في غينيا بغرب أفريقيا.

وتشير المواد المستخلصة منها إلى أن لديها خصائص دوائية، وربما مضادة للسرطان.

زهرة أوركيد من البراري

النبتة الجديدة من نوع أوركيد أطلق عليها اسم «بافيوديلوم بابيليو لاتيكوز» معرضة للانقراض بنحوخطر.

نبتة يام من جنوب إفريقيا

تم العثور على نبتة «يام» ذات زهور أرجوانية في ستة مواقع في كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا. وتصنف بأنها عرضة للانقراض.

نبتة من فيتنام

هذه النبتة المكتشفة حديثاً، أطلق عليها اسم «اوركاريس تريبراكتيات»، شوهدت في رحلة استكشافية إلى شمال فيتنام، وبعد ذلك نمت في المملكة المتحدة.

هذه الشجرة الضخمة شوهدت لأول مرة في الغابات الاستوائية في غينيا غرب إفريقيا.

هذه الشجرة الجديدة أطلق عليها اسم «بيمنتا بيرسيليا» وهي من فصيلة نباتات التوابل.