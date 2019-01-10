أول مولود في الفضاء يكلف 5 ملايين دولار

الفضاء ينجب طفلًا في العام 2024

متابعة الصباح الجديد :

نشرت شركة “سبيس لايف اوريجن” الأربعاء 2 يناير/كانون الثاني، تقريرًا في دورية أتلانتيك العلمية، ذكرت فيه أن البشرية تحتاج إلى اختبار تجربة الولادة خارج كوكب الأرض، إذا رغبت في استعمار وإعمار كواكب أخرى في المستقبل.

وتطمح الشركة الهولندية الناشئة أن توصل أول طفل إلى الفضاء بحلول العام 2024، وكانت أعلنت في اكتوبر/تشرين الأول 2018 ضمن برنامج رحلاتها المخطط لها، أنها تبحث عن متطوعات مستعدات لخوض تجربة الحمل والولادة في الفضاء.

قال كيس مولدر الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة التي يقع مقرها في أمستردام “إذا أرادت البشرية أن تصبح نوعاً منتشراً على الكواكب، فنحن نحتاج إلى تعلم كيفية التكاثر في الفضاء”.

وتعتزم الشركة، إنشاء “حاضنة الأجنة الفضائية”، التي سيتم إرسالها إلى الفضاء حاملة البويضات والحيوانات المنوية البشرية في عام 2021.

وأوضحت الشركة أن الأجنة سوف تتكون وتبدأ في التطور في الفضاء، على الرغم من أن التفاصيل حول كيفية حدوث ذلك تبقى غامضة.

ستكون المستعمرات البشرية خارج الأرض عديمة الجدوى إن لم ينجح البشر في التكاثر فيها

وشرح متحدث باسم الشركة: “خلال مهمة من 24 إلى 36 ساعة، ستلد امرأة على بعد 250 ميلا فوق الأرض، مصحوبة بفريق طبي مدرب من الطراز العالمي”.

وأضاف “ستؤدي عملية الإعداد والتحضير بعناية إلى الحد من جميع المخاطر المحتملة، على غرار المعدات الموجودة على الأرض للعناية بالأم والطفل”.

ومن المتوقع أن تكون عملية إنجاب أول طفل في الفضاء مكلفة جداً، حيث كشفت شركة “سبيس لايف اوريجن” أن إنماء الأجنة في الفضاء سيكلف ما بين 250 ألف دولار و5 ملايين دولار، ومن المحتمل جدا أن يكلف إنجاب طفل في الفضاء أكثر من ذلك.

وقال إيغبرت إيدلبروك، المسؤول عن الاستراتيجيات والابتكار في الشركة، وفقاً لموقع مرصد المستقبل، أن “نجاح هذه المهمة قد يعزز خططنا لإنشاء مستعمرات خارج الأرض”، مضيفاً أنه “ستكون المستعمرات البشرية خارج الأرض عديمة الجدوى إن لم ينجح البشر في التكاثر فيها”.

وأوضحت الشركة في بيانٍ صحافي أن هذه التجربة ضرورية للبشرية في حال حدوث كارثة ما على الأرض، لضمان استمرار النوع البشري.

وتنتظر الشركة متطوعات لتنفيذ المهمة وولادة أول طفل في الفضاء، وتحقيق فكرة كانت ضمن الشطحات العلمية في أدب وسينما الخيال.