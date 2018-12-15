الخارجية ترحب باتفاق أطراف النزاع في اليمن

بغداد – الصباح الجديد :

رحبت وزارة الخارجية العراقية، باتفاق اطراف النزاع في اليمن على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.

وعدت الخارجية في بيان الأتفاق بـ”خطوة مهمة نحو انهاء هذا الوضع المتأزم الذي يعاني منه الشعب اليمني الشقيق، كما تشيد بالدور الفعّال الذي لعبه المبعوث الأممي السيد مارتن غريفيث في تقريب وجهات النظر وإنجاح هذه الجولة من المفاوضات”.

وعبرت وزارة الخارجية عن أملها “في توصل أطراف الأزمة اليمنية إلى مزيد من التفاهمات بشأن القضايا العالقة تمهيداً لحل شامل لهذه الأزمة”.

وتجدد الوزارة موقف العراق الثابت والحريص على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة اراضيه وتؤكد دعمها الكامل لكافة الجهود الرامية إلى إعادة أمنه واستقراره.