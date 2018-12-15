الخارجية تستدعي السفير التركي

بغداد ــ الصباح الجديد :

أستدعت وزارة الخارجية، السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز وسلّمته رسالة احتجاج جرّاء الخروقات الجوية المتكررة من جانب تركيا.

وذكر بيان للوزارة إن “الوزارة تستنكر ما قامت به الطائرات التركية من خرقٍ للأجواء العراقية واستهداف للعديد من المواقع في منطقتي جبل سنجار ومخمور شمال العراق، التي أوقعت خسائر في الأرواح والممتلكات”.

وأضاف، إن “مثل هذه الاعمال تعدُ انتهاكاً لسيادة العراق وسلامة أمنه ومواطنيه وعملاً مرفوضاً على الصُعد كافة، بما يتنافى ومبادئ حسن الجوار التي تجمع البلدين، كما تجدد وزارة الخارجية رفضها استخدام الأراضي العراقية مقراً أو ممراً للقيام بأعمال تنعكس على أمن دول الجوار والاشقاء”.

ودعت الخارجية “الجانب التركي للالتزام بذلك حفاظاً على علاقات الصداقة بين البلدين”.