الثقافي الفيلي ينظم ورشة للرسم الحر للأطفال الأيتام في حدائق القشلة

بناء على توجيهات مدير عام دائرة العلاقات الثقافية العامة، فلاح حسن شاكر، بضرورة التعاون بين البيوت الثقافية مع منظمات المجتمع المدني كافة، أقام البيت الثقافي الفيلي، ورشة للرسم الحر للأطفال الأيتام في حدائق القشلة تحت شعار (أطفال العراق المبدعين) وبالتعاون مع منظمة (اشراقة أمل) لحقوق الإنسان يوم الجمعة 7/12/2018، حيث قام الأطفال برسم عدد من اللوحات الفنية والرياضية بعد تزويدهم بجميع لوازم الرسم من قرطاسيه وأقلام ولوحات جداريه، معبرين عن سعادتهم بهذه الورشة التي زرعت الابتسامة على وجوههم، وفي ختام الورشة تم توزيع هدايا عينية على الأطفال الأيتام المشاركين في الورشة.

من جانبها شكرت منظمة اشراقة أمل لحقوق الإنسان البيت الفيلي على جهودهم المبذولة في إقامة هذه الورشة التنموية.