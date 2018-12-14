  • الجمعة , 14 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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معرض للأمثال العراقية الشعبية في بيت فلوجة الثقافي

ملحق زاد
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تحت عنوان (الأمثال العراقية مظلتنا الوطنية) أقام البيت الثقافي في الفلوجة احد تشكيلات دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار يوم الخميس ٢٠١٨/١٢/٦ معرضآ للأمثال العراقية الشعبية للفنان التشكيلي عمر الكاظم، وضم المعرض الذي افتتحه مدير البيت الثقافي في الفلوجة لوحات فنية فيها امثالاً عراقية بغدادية مع صورة تحاكي المثل ولوحات فنية رسمت بالفحم والأقلام الزيتية وأقلام الرصاص.
ونال المعرض الذي حضره عدد من ضباط قيادة عمليات الانبار العميد حيدر سهيل حسين والعقيد سعدي محمود محمد، ونخبة من المثقفين والأكاديميين وتدريسيي معهد الفنون الجميلة، ومن المنظمات والتجمعات الثقافية في المدينة اهتمام أعلامي و ترحيبآ كبيرآ من المثقفين والحاضرين.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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