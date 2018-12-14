معرض للأمثال العراقية الشعبية في بيت فلوجة الثقافي

تحت عنوان (الأمثال العراقية مظلتنا الوطنية) أقام البيت الثقافي في الفلوجة احد تشكيلات دائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار يوم الخميس ٢٠١٨/١٢/٦ معرضآ للأمثال العراقية الشعبية للفنان التشكيلي عمر الكاظم، وضم المعرض الذي افتتحه مدير البيت الثقافي في الفلوجة لوحات فنية فيها امثالاً عراقية بغدادية مع صورة تحاكي المثل ولوحات فنية رسمت بالفحم والأقلام الزيتية وأقلام الرصاص.

ونال المعرض الذي حضره عدد من ضباط قيادة عمليات الانبار العميد حيدر سهيل حسين والعقيد سعدي محمود محمد، ونخبة من المثقفين والأكاديميين وتدريسيي معهد الفنون الجميلة، ومن المنظمات والتجمعات الثقافية في المدينة اهتمام أعلامي و ترحيبآ كبيرآ من المثقفين والحاضرين.