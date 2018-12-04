الصدر يحذر عبد المهدي من هذه الخطوة

بغداد – الصباح الجديد :

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، قال فيها إن “هناك بعض الايادي تكاتفت من جديد لإعادة العراق إلى سابق عهده.

ودعا الصدر في بيان صادر عن مكتبه اليوم 3 كانون الاول 2018، رئيس الوزراء إلى تشكيل حكومة تكنوقراط في العراق لاسيما فيما يتعلق بحقيبتي الداخلية والدفاع، مؤكدا أنه سيكون معارضا لحكومته اذ كان هناك تقصير شخصي من قبله.

واكد الصدر موجها كلامه لعبد المهدي: “انك تعلم ان اثبات فرصتك بالنجاح قد حددت بستة اشهر الى سنة، ولن يكون النجاح حليفك اذا كانت حكومتك ووزراؤك متحزبين ووفق ترضيات طائفية مقيتة”