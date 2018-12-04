  • الثلاثاء , 4 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

الصدر يحذر عبد المهدي من هذه الخطوة

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بغداد – الصباح الجديد :
وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، قال فيها إن “هناك بعض الايادي تكاتفت من جديد لإعادة العراق إلى سابق عهده.
ودعا الصدر في بيان صادر عن مكتبه اليوم 3 كانون الاول 2018، رئيس الوزراء إلى تشكيل حكومة تكنوقراط في العراق لاسيما فيما يتعلق بحقيبتي الداخلية والدفاع، مؤكدا أنه سيكون معارضا لحكومته اذ كان هناك تقصير شخصي من قبله.
واكد الصدر موجها كلامه لعبد المهدي: “انك تعلم ان اثبات فرصتك بالنجاح قد حددت بستة اشهر الى سنة، ولن يكون النجاح حليفك اذا كانت حكومتك ووزراؤك متحزبين ووفق ترضيات طائفية مقيتة”

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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