ضبط شاحنتي أصباغ وبسكويت مخالفتين في طريبيل

بغداد – الصباح الجديد :

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، ضبط شاحنتين تم التلاعب باوزان حمولتهما في منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن.

وذكر بيان للهيأة تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه ان الشاحنة “الأولى محملة باصباغ ومعاجين جدران، وحمولتها في التصريحة الكمركية 3 أطنان للأصباغ ولكن في الواقع هي 20 طناً”.

وأضاف ” أما الشاحنة الثانية كانت محملة بمادة (البسكوت) وما تم ذكره في التصريحة الكمركية حمولة طنين، ولكن في الواقع الحمولة وزنها 9 أطنان كانت الغاية من هذا التلاعب التهرب الضريبي مما سبب هدرا في المال العام”.

وأشار البيان الى “إحالة المخالفتين وفق محضر أصولي الى مركز شرطة كمرك طريبيل لعرضها امام انظار قاضي التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما”.