ميسي حقق 160 جائزة فردية خلال مسيرته الكروية

منذ بدأ طريقه بنجاح في موسم (2004-2005)

العواصم ـ وكالات:

أكد تقرير بريطاني بأن عدد الجوائز والألقاب الفردية التي نالها ليونيل ميسي مع نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين قد بلغ 160 جائزة على شتى الأصعدة وجميع الاستحقاقات.

واوضحت صحيفة «الدايلي ميل» البريطانية بأن هذا الرقم من الجوائز يعكس المسيرة الناجحة للمهاجم الارجنتيني وتفوقه الواضح على زملائه ومنافسيه منذ بدأ شق طريقه بثبات وبسرعة نحو النجومية التي اطلت عليه بداية بموسم (2004-2005).

وبفضل هذا الرصيد الضخم اصبح ميسي يقارن بأساطير كرة القدم على غرار مواطنه دييغو مارادونا و البرازيلي بيليه ، مما جعل اغلب المتابعين والجماهير يصفونه باللاعب الافضل في تاريخ كرة القدم.

وتعتبر «الكرة الذهبية» الجائزة الأغلى التي نالها ميسي طوال مسيرته الكروية ، بعدما حققها خمس مرات كأفضل لاعب في العالم إلى جانب جائزة «الحذاء الذهبي» التي نالها خمس مرات كأفضل هداف في قارة أوروبا .

كما توج بجائزة «الكرة الذهبية» في كأس العالم 2014 بالبرازيل كأفضل لاعب في البطولة، وكذلك جائزتي «الكرة الذهبية» و «الحذاء الذهبي» في كأس العالم 2005 للشباب.

يضاف إلى ذلك إحراز ميسي لجوائز اخرى اقل أهمية على غرار جائزة افضل لاعب في الدوري الإسباني التي أحرزها عدة مرات و جائزة أفضل لاعب اجنبي في الدوري الإسباني التي حققها أكثر من مرة ، و جائزة افضل رياضي في الأرجنتين و أفضل لاعب في الأرجنتين في الكثير من المواسم .

وبرغم بلوغه 31 عاماً ، فإن ميسي لا يزال يحتفظ بلياقته ويقدم أداءً فنياً متميزاً هذا الموسم مع برشلونة مما جعل الخبراء يرشحونه لنيل المزيد من الجوائز والألقاب الفردية وعلى رأسها جائزة «الكرة الذهبية» كأفضل لاعب في العالم قبل انقضاء عقده الحالي مع ناديه الكتالوني في شهر يونيو من عام 2021.

من جانب اخر، كشفت وسائل الإعلام الإسبانية عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، مع بيب سيغيورا المدير الرياضي بالنادي الكتالوني والسكرتير التقني إيريك أبيدال.

وذكرت صحيفة «دون بالون» الإسبانية أن ميسي بدأ اجتماعاته مع بيب سيغيورا وإيريك أبيدال لرسم مستقبل النادي، طالباً التعاقد مع مجموعة من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب الصحيفة فإن البرغوث الأرجنتيني حدد 4 أسماء ليتعاقد معها برشلونة في صيف 2019، وفي مقدمتها النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي، بالإضافة إلى المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس، وسيديبي مدافع موناكو الفرنسي والمهاجم البولندي بياتيك لاعب جنوى الإيطالي.

وجاءت اختيارات ميسي لعدة أسباب أولها عدم تقديم الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي ما يشفع له بالبقاء في برشلونة الذي انضم إليه مطلع الموسم الماضي من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة قد تصل قيمتها الى 145 مليون يورو مع المكافآت والحوافز. وغاب عن جزء كبير من الموسم الماضي بسبب الإصابة.

وعلى رغم بدايته القوية مع فريقه هذا الموسم بتسجيله خمسة أهداف في أول ست مباريات، قدم أداء متفاوتا في الفترة الماضية، وتعرض لانتقادات لجهة مستواه على أرض الملعب، وأيضا انضباطه خارجه.وحث ميسي المسؤولين في برشلونة على ببيع عقد ديمبلي وجلب محمد صلاح بدلاً منه بعد المستويات الباهرة التي قدمها اللاعب المصري مع ليفربول.

كما حث ميسي إدارة ناديه للسعي أيضا لجلب البلجيكي إيدن هازارد لاعب تشيلسي الإنكليزي، في حال الفشل في ضم صلاح.

ويرغب ميسي في انضمام المهاجم البولندي بياتيك إلى برشلونة، خصوصا في ظل تقدم زميله وصديقه الأوروغوياني لويس سواريز بالعمر.

في المقابل سيغطي سيديبي ثغرات الرواق الأيمن في دفاعات برشلونة التي عجز عن حل مشاكلها كل من سيرجي روبيرتو والبرتغالي نيلسون سيميدو، أما دي ليخت فسيكون الخليفة الأمثل للمدافع جيرارد بيكيه الذي يبلغ 31 عاماً حالياً.

من جهة اخرى، خاض المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية أمام المنتخب المكسيكي خلال اسبوع «الفيفا» لشهر نوفمبر الجاري في غياب نجمه وهدافه التاريخي ليونيل ميسي الذي لم يلعب ضمن صفوفه منذ نهاية بطولة كأس العالم بروسيا الصيف الماضي.

هذا وفضل الاتحاد الأرجنتيني خلال المواجهة حجب القميص رقم 10 الذي يرتديه ميسي في المنتخب الوطني منذ اعتزال خوان رومان ريكيلمي.

وكان ميسي قرر الابتعاد عن منتخب بلاده منذ الخروج المخيب من بطولة كأس العالم بروسيا ، عندما ودع منافساتها من الدور الثاني بخسارة أمام فرنسا باربعة اهداف مقابل ثلاثة اهداف ، حيث لم يدلِ بأي تصريحات إعلامية حول مستقبله الدولي سواء بإعلان اعتزاله او كشف موعد عودته ، في وقت أكدت تقارير إعلامية بأن اللاعب طلب من اتحاد بلاده إعفاءه من خوض المباريات الودية خلال الموسم الجاري على ان يعود إلى صفوفه خلال بطولة كوبا أميركا التي ستقام الصيف القادم بالبرازيل .

هذا واستجاب الاتحاد الأرجنتيني لطلب ميسي بعدم استدعائه للمنتخب الوطني ، من أجل تركيز جهوده على نادي برشلونة على امل استعادة لقب دوري أبطال أوروبا و جائزة «الكرة الذهبية» خاصة ان منتخب بلاده لن يخوض أي استحقاق رسمي قبل إقامة بطولة كوبا اميركا.

ويبدو ان حجب القميص رقم 10 خلال المباريات الودية التي غاب عنها ميسي بمثابة الرسالة إلى عشاقه وللاعب شخصياً تؤكد بأن الأرجنتين تترقب وتنتظر عودته لإرتدائه مجدداً.

وفي هذا الصدد، أكد ليونيل سكالوني المدرب الموقت للمنتخب الأرجنتيني بأنه يأمل بأن يعود ميسي إلى صفوف المنتخب الوطني ، حيث قال :» اتصلت بميسي وتحدثت معه عن كرة القدم ، ولكني لم أناقش معه حول عودته إلى صفوف المنتخب الوطني ، وسأترك القرار له لتحديد تاريخ العودة».

ومنذ تولي سكالوني شؤون الجهاز الفني للمنتخب الوطني ، خاضت الأرجنتين خمس مباريات ضد كولومبيا وغواتيمالا والبرازيل و العراق ثم المكسيك ، حيث أظهر أبناء «التانغو» تحسنا كبيراً في أدائه التكتيكي واستعادوا حماسهم الذي فقدوه في مونديال روسيا.