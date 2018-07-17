تسارع وتيرة النمو لدى السوق الأوروبية للسيارات

الصباح الجديد ـ وكالات:

حققت السوق الأوروبية للسيارات وفي مقدمتها فرنسا وإسبانيا تقدما بـ 5,2% في حزيران/ يونيو على مدى عام، بعد زيادة متواضعة بـ 0و8% في آيار/ مايو وكانت شركة فولكسفاغن الألمانية أول المستفيدين منها، بحسب إحصاءات نشرت أمس الثلاثاء.

وتؤكد ارقام «هيئة المصنعين الاوروبيين للسيارات» ان تسجيل سيارات مجموعة بي اس ايه (بيجو، سيتروان ودي اس) زاد بنسبة 65،8% بفضل اضافة ماركتي أوبل وفوكسهول اللتين تم شراؤهما العام الماضي من جنرال موتورز، فيما سجلت مجموعة رينو ارتفاعا بلغ 4،7%، أي أدنى من ارتفاع السوق.

وكانت فرنسا (+9،2%) واسبانيا (+8%) الرائدتين ن في حزيران/يونيو، امام المانيا (+4،2%). بينما كان معدل الميل في المملكة المتحدة (-3،5%) وخصوصا ايطاليا (-7،3%) نحو التراجع. وفي الاجمال، تم انتاج 1،57 مليون سيارة خاصة جديدة في الاتحاد الاوروبي الشهر الماضي.

وعلى امتداد الاشهر الستة الاولى من العام الجاري، سجلت السوق الاوروبية ارتفاعا بنسبة 2،9%، أي أعلى من نسبة النمو 1% التي تتوقعها «هيئة المصنعين الاوروبيين للسيارات» للعام 2018. وكانت السوق احرزت تقدما بلغ 3،4% خلال 2017، عندما تجاوزت عتبة بيع 15 مليون سيارة للمرة الاولى منذ 2007.

ومن كانون الثاني/يناير الى حزيران/يونيو، تم بيع 8،45 ملايين سيارة في الاتحاد الاوروبي، مع تقدم في اسبانيا (+10،1%) وفرنسا (+4،7%) والمانيا (+2،9%) وتراجع في المملكة المتحدة (-6،3%) وايطاليا (-1،4%).