وفد من الفتح يبحث في أربيل الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة

بغداد- الصباح الجديد :

وصل وفد من تحالف الفتح برئاسة أحمد الاسدي، امس الجمعة ، الى مدينة أربيل للتباحث حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال الاسدي في تصريح صحفي امس الجمعة، إن “الزيارة تهدف للتباحث حول تشكيل الحكومة المقبلة، إلى جانب تمتين العلاقات بين كافة الأطراف العراقية”.

واضاف، ان “كل الأطراف تشعر بالقلق، ونحاول من خلال الاجتماعات التوصل لحلول لكافة المشاكل العالقة”.

وحول المرشح الاقوى لرئاسة الوزراء أوضح الاسدي، ان “تحالف الفتح يولي اهمية كبرى لبرنامج الحكومة الجديدة، قبل تحديد المرشح لتولي منصب رئيس الحكومة، كما لم يتم مناقشة موضوع الرئاسات الثلاث بعد”.

ومن المقرر ان يلتقي الوفد يوم غد السبت برئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني وعدد آخر من المسؤولين في الاقليم ومن المقرر ان تستمر الزيارة ليومين.

ويرى مراقبون ان زيارة الوفد الى اربيل يأتي في الوقت الذي حصل فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني على اكثرية مقاعد مجلس النواب مقارنة بالاحزاب الكردستانية الاخرى.

وتتزامن الزيارة مع اعلان مسؤولين من كل من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني التنسيق في المحادثات الخاصة بتشكيل الحكومة مع الاطراف العراقية الاخرى.

يذكر ان تحالف الفتح جاء في المرتبة الثانية وفق النتائج الالكترونية لانتخابات مجلس النواب التي جرت في 12 ايار بحصوله على 47 مقعداً، كما انه اعلن عن تحالفه مع قائمة سائرون لتشكيل الكتلة الاكبر في مجلس النواب.