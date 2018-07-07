مفوضية الانتخابات تنجز العد والفرز في كركوك وتنفي تدخل أي ممثل للكيانات

بغداد – الصباح الجديد :

أعلن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين لمفوضية الانتخابات، اليوم الجمعة، إنجاز عملية العد والفرز اليدوي الجزئي لانتخابات مجلس النواب في محافظة كركوك.

وذكر بيان لمجلس المفوضين تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه “في الوقت الذي باشرت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات “القضاة المنتدبين لها” في يوم الثلاثاء المصادف 3تموز 2018 اجراء عملية الفرز والعد اليدوي لمحافظة كركوك, حيث تم الانتقال الى تلك الحافظة وكانت هناك هواجس كبيرة تنتابنا قبل الوصول الى مدينة كركوك بفعل ما نسمعه من بعض الجهات الاعلامية الا اننا ورغم الصعوبات الكبيرة في الالية التي تحتاجها عملية الفرز والعد الجزئي”.

وأضاف “لقد وجدنا من أهالي كركوك لاسيما الموظفين الذين شاركوا في عملية الفرز والعد من مختلف الطوائف شعوراً وطنياً عالٍ جداً ومثالاً يحتذى به للوحدة الوطنية بين جميع أبناء محافظة كركوك فقد كانوا يتسابقون بشكل لامثيل له في انجاز الاعمال الموكلة لهم كما انهــم كانوا يتسابقون في توفير الحماية اللازمة لكادر القضاة وجميع الموظفين”.

وتابع البيان “كما وجدنا اطمئنانا كاملاً من قبل ممثلي الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكانوا داعمين لنا بشكل كبير جداً في إنجاز العملية, حيث لم يتدخل اي ممثل للكيانات المذكورة في عملية الفرز والعد بل كانوا حريصين على ان تجري العملية بأمانة وحيادية واخلاص تام, وقد كانوا الداعم الاكبر في تحقيق ذلك كما جرت العملية بأشراف مباشر من قبل ممثلي الامم المتحدة”.

وقدم مجلس المفوضين “الشكر وبامتنان عالٍ وإحساس وطني جميع أهالي كركوك فقد كانوا يمثلون وحدة العراق الحقيقية ونشكر كذلك جميع الموظفين الذين شاركوا في عملية الفرز والعد واننا على ثقه تامة بان محافظة كركوك المثال الأعلى لوحدة العراق ومنطلق لبنائه”.