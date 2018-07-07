  • السبت , 7 يوليو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

الزهرة الشاردة

ثقافة
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عبد العزيز الحيدر

أنها ألزهرة التي عبثت باطمئناني المشذب
ألزهرة التي أغلقت أوراقها
الشفاه
التي كادت أن تفتح الظرف المغلق…وعلقته بحبل البئر
000
قطعت خيط الحرير
الذي كان يوصل رذاذاً من قلقي
زهرة هي
بحجم غيمة كبيرة
تجر وراءها سرباً من حمام بري
سربا من المقرر أن تهاجر به
تعبر به شاطئ البهجة
000
ومن هنا تقرأ في رسائلي
أني فقير لا املك ما يكفي من الكلمات
لأفتح فمي
وأجلس لساعات طويلة
متأملا الألوان الغريبة المتشكلة من حولي
0000
لا أطيق حياكة الأسئلة
وأدعها تنسج مقتلي من دون اتهام محدد
هي زهرة….
مجردة….
حدائق هي

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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