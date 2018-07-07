الزهرة الشاردة

عبد العزيز الحيدر

أنها ألزهرة التي عبثت باطمئناني المشذب

ألزهرة التي أغلقت أوراقها

الشفاه

التي كادت أن تفتح الظرف المغلق…وعلقته بحبل البئر

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قطعت خيط الحرير

الذي كان يوصل رذاذاً من قلقي

زهرة هي

بحجم غيمة كبيرة

تجر وراءها سرباً من حمام بري

سربا من المقرر أن تهاجر به

تعبر به شاطئ البهجة

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ومن هنا تقرأ في رسائلي

أني فقير لا املك ما يكفي من الكلمات

لأفتح فمي

وأجلس لساعات طويلة

متأملا الألوان الغريبة المتشكلة من حولي

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لا أطيق حياكة الأسئلة

وأدعها تنسج مقتلي من دون اتهام محدد

هي زهرة….

مجردة….

حدائق هي